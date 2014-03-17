人民币兑美元即期收创近11个月低位 短线看空氛围趋浓

* 人民币即期大跌279点，收创近11个月低位

* 中间价小幅走升

* 客盘购汇及止损盘较多

* 6.20将成短线关键点位

路透北京3月17日 - 人民币兑美元即期周一收盘大跌279个点子，创出近11个月低位。大量客盘购汇及止损盘一齐涌出，推动汇价在午盘进一步扩大跌幅，全天几乎呈单边下跌走势，短线市场看空氛围趋浓。

市场人士表示，中国央行决定本周起将即期日波幅扩至2%，虽没有给出方向性指引，但境内企业和银行对人民币短线走势大多较为看空，这股力量在盘中得到了集中爆发，短线须关注6.20的关键点位。

“今天购汇盘很强，（美元）几乎是畅通无阻地上去了，几家大行在一直在买，止损盘的出现也进一步加剧了（美元）涨幅，”上海一家股份行的交易员表示。

他并称，感觉盘中央行还是在买（美元），但不知道买了多少，本来客盘的购汇就很多，一些机构也有意隔夜做多美元，各种力量综合起来，价格就上得很猛了。

另一位股份行交易员表示，短线的一个关键位置在6.20，一旦该点位被击穿，市场走势可能会更趋激烈。

“如果6.20不破，可能还会稳一下，如果6.20被击穿，那么大家可能会真的一窝蜂开始看空人民币，当然央行也会适当把握这个尺度。”他表示。

中国央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，尽管幅度略显保守，但亦表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。

渣打银行表示，央行放宽人民币的举措虽在意料之中，但伴随着年初中国宏观数据较预期疲弱，该行下修第二及第三季对人民币预期，但年底升破6.0的预估不变。

一国有银行交易员亦指出，扩大波幅这一政策让双向波动的市场基础将更为扎实，市场的力量在汇率决定中起到更大的作用。

全球汇市方面，欧元兑美元周一下跌，并回吐兑日圆的涨幅，因部分投资者担心欧元区2月通胀数据终值可能下修，令欧洲央行继续面临进一步放宽政策的压力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1781 6.1502 -0.45%

中间价 6.1321 6.1346 0.04%

成交额 181亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.81% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 318 6.1500 6.1818

2014年来即期升贬值幅度 -2.01%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:24 今日 上日

1年期NDF 6.2100/30 6.212

CNH即期 6.1664/75 6.1528

(发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)

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