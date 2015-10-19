美汇率报告呼吁人民币进一步升值以支持中国经济再平衡

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透华盛顿10月19日 - 美国周一呼吁中国允许人民币进一步升值，称这对支持中国经济再平衡来说至关重要。
美国财政部半年度主要贸易伙伴经济和汇率政策报告还指出，人民币仍低于“适当的中期估值”。
该措辞与4月报告有所不同，当时美国称人民币汇率被严重低估。
美国财政部在该报告中，未给主要贸易伙伴国家贴上汇率操纵国的标签，但呼吁经常帐盈余的国家，包括德国和韩国，采取更多措施来提振低迷的全球经济增长。
美国财长雅各布·卢一直呼吁中国允许人民币汇率更加自由地浮动。
中国当局在8月安排人民币贬值，令市场大为震惊。
许多美国议员一再指责中国有意低估人民币汇率，以便在国际市场取得竞争优势。上一次美国财政部给一国贴上汇率操纵国的标签，即是在1994年针对中国。
“货币进一步升值是关键...将会支持中国消费者的购买力，并有助于生产转向非贸易商品和服务，”报告称。
美国还在报告中再次呼吁韩国减少汇率干预，重申韩元似乎被“低估”，中期内应该允许其升值。
美国财政部还呼吁日本重新调整财政政策以支持经济成长，减少对日圆贬值以促进出口的依赖性。(完)
(编译 杜明霞/郑茵 审校 王丽鑫/徐文焰)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。