美汇率报告呼吁人民币进一步升值以支持中国经济再平衡

路透华盛顿10月19日 - 美国周一呼吁中国允许人民币进一步升值，称这对支持中国经济再平衡来说至关重要。

美国财政部半年度主要贸易伙伴经济和汇率政策报告还指出，人民币仍低于“适当的中期估值”。

该措辞与4月报告有所不同，当时美国称人民币汇率被严重低估。

美国财政部在该报告中，未给主要贸易伙伴国家贴上汇率操纵国的标签，但呼吁经常帐盈余的国家，包括德国和韩国，采取更多措施来提振低迷的全球经济增长。

美国财长雅各布·卢一直呼吁中国允许人民币汇率更加自由地浮动。

中国当局在8月安排人民币贬值，令市场大为震惊。

许多美国议员一再指责中国有意低估人民币汇率，以便在国际市场取得竞争优势。上一次美国财政部给一国贴上汇率操纵国的标签，即是在1994年针对中国。

“货币进一步升值是关键...将会支持中国消费者的购买力，并有助于生产转向非贸易商品和服务，”报告称。

美国还在报告中再次呼吁韩国减少汇率干预，重申韩元似乎被“低估”，中期内应该允许其升值。

美国财政部还呼吁日本重新调整财政政策以支持经济成长，减少对日圆贬值以促进出口的依赖性。(完)