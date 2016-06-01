美财政部将敦促中国推进人民币市场化并实现经济再平衡

路透华盛顿6月1日 - 美国财政部一高级官员周三称，财政部将在下周美中双边会谈上敦促中国继续推动人民币汇率市场化、削减过剩产能、并通过改革刺激内需。

这位官员表示，中国实现人民币汇率市场化的一个标志是，人民币汇率具有双向灵活性，能够根据市场的压力升值或贬值。美国财政部长杰克卢即将前往北京，出席6月6-7日举行的中美战略与经济对话。

由于中国制造业数据疲软，加上市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能准备在6月或7月加息，人民币兑美元汇率CNY=CFXS近几周呈下滑态势，至五年低位。

该官员称，中国继续明确传达其人民币汇率政策意图，这一点也很重要。

“这种沟通是有效汇率体制的一个核心部分，”该官员称。

1月份人民币下跌令全球市场也随之动荡，随后中国央行高级官员曾出言安抚投资者，表示政府并不想让人民币贬值。(完)