人民币兑美元新均衡点料为6.4-6.5 点心债将受捧--贝莱德

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港8月14日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周五称，中国人民币进入新常态，预料兑美元的新均衡点大约在6.4-6.5的水平，投资者将在市场正常化后重新聚焦较高收益的点心债市场。
贝莱德亚洲固定收益组合经理Suanjin Tan在其评论中称，中国央行完善人民币兑美元汇率中间价报价并一次性贬值的举动叫市场意外，但相信此举目的为通过改革以提高人民币弹性，而非掀动货币战争。
“人民币短期波动性仍高，尤其是离岸市场，但我们相信市场很快有一些稳定，因央行已采取措施安抚市场情绪并指出不存在人民币汇率持续贬值的基础。离岸人民币市场今天继续收复，而在岸市场更首次上升。”他说。
贝莱德指出，央行官员表明将采取更多措施以拉近离岸价与在岸价的差距后，价差已由2%大幅收窄至0.7%，预期市场正常化后价差将进一步收窄。
该行认为，人民币大动作过后将有补偿性措施，预期政府将进一步货币宽松以保持流动性充裕来应对潜在的资本外流。
“短期内中国将有更多减息降准的举动，下半年推出财政刺激以提振经济表现亦不足为奇。”Tan说。
尽管部分投资者可能因离岸汇价波动而逃窜，但贝莱德认为，投资者若留下，将可获得回报。一旦汇价波动正常化，市场应转而寻找收益，年期较短而收益相对较高的点心债市场将会受惠。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。