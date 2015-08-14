人民币兑美元新均衡点料为6.4-6.5 点心债将受捧--贝莱德

路透香港8月14日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周五称，中国人民币进入新常态，预料兑美元的新均衡点大约在6.4-6.5的水平，投资者将在市场正常化后重新聚焦较高收益的点心债市场。

贝莱德亚洲固定收益组合经理Suanjin Tan在其评论中称，中国央行完善人民币兑美元汇率中间价报价并一次性贬值的举动叫市场意外，但相信此举目的为通过改革以提高人民币弹性，而非掀动货币战争。

“人民币短期波动性仍高，尤其是离岸市场，但我们相信市场很快有一些稳定，因央行已采取措施安抚市场情绪并指出不存在人民币汇率持续贬值的基础。离岸人民币市场今天继续收复，而在岸市场更首次上升。”他说。

贝莱德指出，央行官员表明将采取更多措施以拉近离岸价与在岸价的差距后，价差已由2%大幅收窄至0.7%，预期市场正常化后价差将进一步收窄。

该行认为，人民币大动作过后将有补偿性措施，预期政府将进一步货币宽松以保持流动性充裕来应对潜在的资本外流。

“短期内中国将有更多减息降准的举动，下半年推出财政刺激以提振经济表现亦不足为奇。”Tan说。

尽管部分投资者可能因离岸汇价波动而逃窜，但贝莱德认为，投资者若留下，将可获得回报。一旦汇价波动正常化，市场应转而寻找收益，年期较短而收益相对较高的点心债市场将会受惠。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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