今年人民币兑美元汇率呈阶梯式下跌 年底贬至7.2--花旗

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海1月19日 - 国际大行花旗中国零售银行研究与投资分析主管唐君豪周二表示，虽然短期人民币兑美元汇率将持稳，但人民币阶段性贬值尚未结束，今年人民币汇率将呈阶梯式下跌走势，预计年底人民币兑美元汇率将至7.2，隐含人民币汇率将进一步贬值约9%。
他在出席美盛环球资产管理公司新闻会时指出，在面临人民币汇率灵活性与稳定性的两难选择上，中国央行将更偏向灵活性，因此人民币贬值压力将继续浮现，资本外流和汇率制度改革或将成为今年的主旋律。
“人民币需要越来越多的灵活性，那只能牺牲部分稳定性。”他说，汇率贬值的初衷并非为了刺激出口，而是人民币国际化趋势中的一个必然选择。
他还预期，中国资本项下开放在2020年前不太可能实现，今年最有可能的改革动作仅是选择部分试点城市实施合格境内个人投资者（QDII2）制度。
对于大中国区的资本市场，他指出，H股今年表现会好于A股。目前H股估值相当低，平均市盈率仅8.6倍，而且中国宽松政策进入尾声，经济有望企稳，容易引发反弹，预计H股年内存在10-20%的潜在回报。而A股市场更为依赖政策面，预计今年表现较为中性，年底沪深300指数.CSI300料达3,300点，较目前涨幅不足5%。
花旗预计，基于中国经济结构性调整仍将延续，今年和明年中国国内生产总值（GDP）增速为6.3%和6.2%。
“中国经济没有硬着陆的风险，十三五政府目标为年均增长6.5%，我们的预测与目标接近。”他说。
中国国家统计局周二公布数据显示，去年四季度GDP同比增长6.8%，为2009年一季度以来最低。2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来的25年新低。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)