今年人民币兑美元汇率呈阶梯式下跌 年底贬至7.2--花旗

路透上海1月19日 - 国际大行花旗中国零售银行研究与投资分析主管唐君豪周二表示，虽然短期人民币兑美元汇率将持稳，但人民币阶段性贬值尚未结束，今年人民币汇率将呈阶梯式下跌走势，预计年底人民币兑美元汇率将至7.2，隐含人民币汇率将进一步贬值约9%。

他在出席美盛环球资产管理公司新闻会时指出，在面临人民币汇率灵活性与稳定性的两难选择上，中国央行将更偏向灵活性，因此人民币贬值压力将继续浮现，资本外流和汇率制度改革或将成为今年的主旋律。

“人民币需要越来越多的灵活性，那只能牺牲部分稳定性。”他说，汇率贬值的初衷并非为了刺激出口，而是人民币国际化趋势中的一个必然选择。

他还预期，中国资本项下开放在2020年前不太可能实现，今年最有可能的改革动作仅是选择部分试点城市实施合格境内个人投资者（QDII2）制度。

对于大中国区的资本市场，他指出，H股今年表现会好于A股。目前H股估值相当低，平均市盈率仅8.6倍，而且中国宽松政策进入尾声，经济有望企稳，容易引发反弹，预计H股年内存在10-20%的潜在回报。而A股市场更为依赖政策面，预计今年表现较为中性，年底沪深300指数.CSI300料达3,300点，较目前涨幅不足5%。

花旗预计，基于中国经济结构性调整仍将延续，今年和明年中国国内生产总值（GDP）增速为6.3%和6.2%。

“中国经济没有硬着陆的风险，十三五政府目标为年均增长6.5%，我们的预测与目标接近。”他说。

中国国家统计局周二公布数据显示，去年四季度GDP同比增长6.8%，为2009年一季度以来最低。2015年全年GDP增长6.9%，为1990年以来的25年新低。（完）