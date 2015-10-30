综述：人民币大涨近400点创811来最高 央行逆势而动力图扭转贬值预期

路透上海10月30日（作者 张金栋） - 人民币兑美元周五创出811汇改以来最大单日涨幅，离岸CNH也连涨两日累计升1.4%，不但两地价差被快速抹平，甚至出现倒挂状况。人民币走势如此凌厉，让市场不禁惊叹，“央妈有钱，任性！”

但分析人士指出，在美元强势未减且中国经济基本面尚未改观的情况下，央行扭转市价的努力尽管能短暂生效，但想彻底打消市场贬值预期却不太容易。

“如果是完全市场化的市场，汇率大幅波动一定可以有合理的因素去解释，但人民币这么大的波动，我却找不到，现在也只能把这个解释成非市场因素了。”一国有大行省级分行外汇业务主管如是说。

分析人士还指出，上周中国央行宣布“双降”之后，离岸CNH出现下跌，更能反应市场的意愿，但本周后面两天离岸和在岸同时大涨，令市场人士错愕。

三菱东京日联银行中国有限公司首席金融市场分析师李刘阳认为，这两天如果从消息面上看，最近可以说的只有五中全会和人民币纳入SDR(特别提款权)评审日期临近，两地价差太大不利于人民币入篮。

备受关注的中国中共五中全会周四闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。而中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行以大手笔降息、降准及定向降准，并基本放开利率管制，顺势完成利率市场化。市场人士认为，中国政策宽松仍在途中，未来降息、降准等政策仍可期。

央行双降更刺激离岸走弱，但央行仍持续维稳在岸市场，导致两地价差一度扩至约450点子，一方面这可能引来套利盘，另外也明显不利于人民币在SDR上评审得分。

“这两天央妈连着搞离岸市场，也可以震慑这部分投机者，别以为央妈管不到，敢投机，央妈迟早收拾他们。”一中资行交易员表示，“当然也有聪明的资金，看央行在卖美元，也跟着卖，有钱干嘛不赚。在岸这边感觉还是跟风为主吧。”

人民币兑美元即期周五收盘大涨近400点子，创811来最大单日涨幅，亦创出811以来的最高位置；离岸人民币兑美元午后继续扩大涨幅，盘中一度触及6.3152的8.11汇改以来的新高。而两地价差亦一度倒挂近150个点子。

**强势易，扭转贬值预期难**

昨日在岸收盘后离岸市场并未停止涨势，两地价差已然从450点子左右转为倒挂，如果说为了人民币纳入SDR加分，今日的两地市场继续大涨应作何解释？人民币入SDR亦不要求汇率强势，况且近期国际美元还处于明显偏强的走势中。

分析人士认为，当前人民币走势和去年2-3月份有点类似，央行采取逆市场行为，目的或为扭转当前较强的贬值预期。

“我觉得现在的走势还是比较符合监管层一贯的调控思路，出其不意，向着市场预期相反的方向来，而且会做到一个极致，涨到你不相信位置，直到市场预期被扭转，之后再让市场决定汇率。”前述国有大行外汇主管称。

回顾2014年年初，当时人民币汇率即将破6大关，市场预期也极为一致，随后在2月央行却是硬生生的将人民币打压了两个月，市场预期也从单边升值，逐渐接受为双边波动。这也为随后央行进一步扩大人民币波幅提供了条件。

该主管并认为，如果现在开始扭转预期成为主要的任务的话，那么人民币可能存在一波较强涨势，当然这种短期逆市场的行为成本也相当大。

三菱银行李刘阳亦认为，不可以随意就认为人民币可能维持区间波动，因为这样会给市场一个错觉，而且也给市场一个更好的做空人民币的机会，如此反复，不断打击不了空头，还可能增加更多的损失。

当然，分析人士亦都认为，如果单从基本面判断，人民币出现趋势性升值并没有得到基本面的支持。而且过于强势的货币亦可能加剧产业空心化速度。

而对于企业而言，要面对这种不确定性，李刘阳建议企业可以考虑选择期权产品给这些头寸做保值，“现在一年期期权波动率3%多一点，同一年3%左右的成本去规避不确定性，还是值得的。”路透终端数据显示，一年期人民币期权波动率报3.375。(完)