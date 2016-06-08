人民币与美元不能轻言脱钩 但必要时可贬值释放压力--专家

路透北京6月8日 - 中国中央党校国际战略研究院教授陈建奇周三称，在没有更好的“锚”可供选择之前，人民币与美元不能轻言脱钩；美元短期内必然是人民币汇率货币篮子中最主要的货币，否则人民币就可能面临剧烈波动，因美元以外的其他货币均比美元更不稳定。

他在经济参考报上撰文指出，人民币与美元挂钩并非意味人民币与美元必然保持固定兑换，在美元以外的其他货币对美元汇率较大贬值的情况下，人民币也可以一次性对美元贬值，以释放贬值压力，再与美元汇率保持稳定。

文章并指出，破解当前汇率等金融风险升级问题，核心是调整优化金融改革的路径；从顺序上看，利率市场化改革先行，汇率要紧跟其后，最后才是资本账户可兑换。

文章认为，当前已经实现了利率市场化，应考虑加快完善存款保险制度，防范部分商业银行经营风险，促使国内商业银行等金融机构稳步实现经营模式转型，降低对利差的依赖，促进国内金融市场创新。

在此基础上，推进汇率市场化改革，重点考虑增大汇率波动区间，理顺汇率中间价形成机制。最终再选择合适时机推行资本账户可兑换改革，促使国内外金融市场有效联通。

中国央行研究局首席经济学家马骏称，人民币不宜严格盯住一种货币或某一个篮子，因为在资本项目已有一定开放程度的情况下，严格盯住可能弱化货币政策的独立性。（完）