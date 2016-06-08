人民币与美元不能轻言脱钩 但必要时可贬值释放压力--专家

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月8日 - 中国中央党校国际战略研究院教授陈建奇周三称，在没有更好的“锚”可供选择之前，人民币与美元不能轻言脱钩；美元短期内必然是人民币汇率货币篮子中最主要的货币，否则人民币就可能面临剧烈波动，因美元以外的其他货币均比美元更不稳定。
他在经济参考报上撰文指出，人民币与美元挂钩并非意味人民币与美元必然保持固定兑换，在美元以外的其他货币对美元汇率较大贬值的情况下，人民币也可以一次性对美元贬值，以释放贬值压力，再与美元汇率保持稳定。
文章并指出，破解当前汇率等金融风险升级问题，核心是调整优化金融改革的路径；从顺序上看，利率市场化改革先行，汇率要紧跟其后，最后才是资本账户可兑换。
文章认为，当前已经实现了利率市场化，应考虑加快完善存款保险制度，防范部分商业银行经营风险，促使国内商业银行等金融机构稳步实现经营模式转型，降低对利差的依赖，促进国内金融市场创新。
在此基础上，推进汇率市场化改革，重点考虑增大汇率波动区间，理顺汇率中间价形成机制。最终再选择合适时机推行资本账户可兑换改革，促使国内外金融市场有效联通。
中国央行研究局首席经济学家马骏称，人民币不宜严格盯住一种货币或某一个篮子，因为在资本项目已有一定开放程度的情况下，严格盯住可能弱化货币政策的独立性。（完）
(发稿 马蓉; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。