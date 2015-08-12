香港《经济日报》：人民币被动贬值 后市还看美元

（8月12日社评）

人民银行昨将人民币贬值近2%，市场忧此恐触发新兴市场货币贬值潮。惟中央仅因经济疲乏才让人民币被动贬值，并非要打货币战，人民币以至环球滙市最大变数，实是美国加息步伐。

人民币突贬亦触发新兴市场货币跌势，如韩圜、新台币等昨亦跌近1%，市场关注人民币贬值会否酿成货币战。

惟人民币走贬实有现实需要，因内地经济尤其出口表现不济，上月出口竟按年大幅倒退8.3%，远逊市场估计的微跌约1%，反映今年来人民币紧随美元走强，对内地出口的负面冲击或超预期。且新兴市场货币虽已处15年的低位，但恐低处未算低，此对内地出口与经济的负面冲击势续加剧，中央才会将人民币一次过贬值约2%。

正因如此，人民币突走贬并非要掀货币战，而是在出口疲弱与新兴国货币贬值潮下，中央才因应新形势被动贬值。

虽然人民币突贬值对环球滙市难免造成短期冲击，惟中央现时的盘算，应是让人民币经过今次贬值后，可平稳整固一段时间，以观察市场与经济反应，谋定后动，而非带头贬值打货币战。

事实上，相比不少新兴市场货币从年初至今贬值逾一成，人民币昨仅被动贬值约2%，已算克制，反映中央的滙率政策仍是力求维稳，但中央的如意算盘能否打响，还看未来两方面变数。

一方面，人民币被动贬值主因是内地经济尤其出口疲弱，若未来几个月内地经济续呈弱势，尤其新兴国若续透过本国货币大幅贬值，抢夺出口市场，加剧中国经济硬着陆重压，那内地滙率政策便有机会需再作类似的被动式回应，以撑出口、稳经济。

但更重要的变数是，美国储局会否在下月中的议息会议后，迈出加息第一步。若美国短期内启动加息，美元进一步呈强势，惹环球滙市大波动，新兴市场货币恐难免出现新一波贬值重压，届时中央势面临抉择，到底人民币要紧随美元走强，冲击经济，抑或再稍为贬值，纾解经济下行重压。

故人民币今次贬值的背后，实反映美元在全球独强的环球经济大格局下，中国亦难以独善其身，不得不透过人民币被动贬值为经济减压。固中央虽有保人民币稳定的意图，惟美国何时加息、会否再掀新兴国货币贬值潮，将是左右人民币走向的关键。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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