* 人民币兑美元续微幅收低,但日间高低价差放大

* 隔夜美元走势平稳

* 春节长假渐近客盘需求趋淡

* 节前汇价料难掀波澜

路透上海1月11日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三继续微幅收低,但日间高低价差较前期有所加宽.隔夜海外美元走势趋於平稳,致今日中间价变动不大,人民币短期缺乏明显方向感.

交易员指出,随着春节假期临近,企业的客盘需求趋淡,而且长假前银行也不愿冒太大的风险,倾向於平稳操作,预计节前人民币汇价难掀波澜.

"这不是快过节了嘛,都休息休息,就像国外圣诞节一样,估计节前不会有太大动静了."北京一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3155 6.3120 6.3296 6.3155 6.3171 6.3150

中国央行研究局局长张建华周三表示,近期人民币汇率双向波动是很好的时间窗口,一些改革可以推进.

以下为北京时间16:49,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3150/90 6.3090

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3135/45 6.3085

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水365点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3520元.

东京汇市欧元兑美元周三下跌,兑澳元则挣扎在纪录低点附近.明日欧洲央行将举行会议,西班牙将标售公债,在此之前投资者保持谨慎.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞/李宏薇; 审校 曾祥进

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