人民币年内难以明显升值 年末料徘徊在6.25--瑞银

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
路透北京9月9日 - 中国8月出口稳健、进口下跌将外贸顺差推高至498亿美元，再创历史新高。国际投行瑞银称，巨额外贸顺差应会在短期内支撑人民币汇率，但年内难以明显升值，维持人民币对美元汇率年末徘徊在6.25的预测。
瑞银报告称，展望未来，尽管全球经济复苏前景不明朗，但依然预计在美国经济复苏势头更加稳固的支撑下，年内出口会继续温和改善，增速将高于全球平均水平。
“巨额外贸顺差应会在短期内支撑人民币汇率，但考虑到经济增长颓势、出口复苏前景仍存不确定性，我们认为年内人民币难以显着升值，”瑞银并称，未来几个月美元可能对其他主要货币升值，人民币对美元升值的势头恐怕难以延续。
外贸顺差再创历史新高，有力支撑了8月的外汇流入和人民币汇率。另外，受沪港通可能即将启动推动的影响，近期A股市场反弹，这可能也吸引了FDI以外的资本小幅流入。
瑞银表示，中国8月出口强劲增长，特别是传统优势行业表现稳健，表明虽然劳动力成本不断上升和人民币前期持续升值，但中国仍然是全球最具竞争力的出口国之一。另外，部分产品（如钢材产品）国内需求疲弱也驱使其转为出口。
但瑞银认为，考虑到国内经济增长疲弱，未来出口料只会温和改善，预计全年出口将增长8-10%。
中国海关周一公布，8月出口同比增长9.4%，进口同比下降2.4%。路透调查预估中值分别为增长8.0%和1.7%。当月贸易顺差498.3亿美元，扩大77.8%，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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