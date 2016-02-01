几家大型对冲基金正在做空人民币--华尔街日报

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透1月31日 - 据华尔街日报报导，几家大型对冲基金正在押注人民币兑美元贬值。
Hayman Capital Management投资组合的大约85%都是押注人民币和港元贬值，Greenlight Capital(GLRE.O)则持有可从人民币贬值中获利的期权。该报援引知情人士消息称，对冲基金经理Stanley Druckenmiller和David Tepper也建有人民币空仓。
这些空仓反映了人民币面临的多重压力，包括经济放缓、金融市场震荡，以及资本持续外流。中国庞大的外汇储备已因资本外流而有所缩水。
与此同时，美元兑其他货币则稳步升值，因相对强劲的美国经济已促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)实施2009年衰退以来的首次升息。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。