几家大型对冲基金正在做空人民币--华尔街日报

路透1月31日 - 据华尔街日报报导，几家大型对冲基金正在押注人民币兑美元贬值。

Hayman Capital Management投资组合的大约85%都是押注人民币和港元贬值，Greenlight Capital(GLRE.O)则持有可从人民币贬值中获利的期权。该报援引知情人士消息称，对冲基金经理Stanley Druckenmiller和David Tepper也建有人民币空仓。

这些空仓反映了人民币面临的多重压力，包括经济放缓、金融市场震荡，以及资本持续外流。中国庞大的外汇储备已因资本外流而有所缩水。

与此同时，美元兑其他货币则稳步升值，因相对强劲的美国经济已促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)实施2009年衰退以来的首次升息。(完)