焦点：人民币贬值及外储资金流动 力促日圆债券买气升温

路透东京9月8日 - 日本债券的海外需求于8月跳升至一年高点，因中国突然让人民币贬值激发投机性日圆买盘，在此同时欧洲负利率使日圆成为具有吸引力的储备货币选择。

财务省数据显示，外资8月买超日圆债券金额达2.161万亿(兆)日圆(182亿美元)，创下去年9月买超2.420万亿以来的新高。

中国于8月11日突然让人民币贬值，引发各界担心中国经济放缓可能比普遍预期还要严重，并提升了日圆魅力，之后日圆买盘加速。日圆往往被视为是避险货币。

一日系银行交易员表示，“投机客涌向日圆债券，因认为中国实际在输出通缩。”

许多市场人士还表示，买兴增加反映出外汇储备管理者提高了日圆债券的配比。

短期欧洲债券收益率在8月降至更低的负值水平，德国两年期公债收益率DE2YT=RR在8月中旬降至纪录低点，接近负0.29%。

SMBC日兴证券的资深固定收益策略师Makoto Noji表示，这促使许多外汇储备管理者把一些资产转向收益率仍然为正值的日本债券。

外资对于日本债券的兴趣，实际上与短期欧洲债券收益率水平密切相关。

当欧洲短期债券收益率在5月和6月上升的时候，外资净卖出日本债券。

外资在8月强力买进的另一个迹象是，日本五年期公债收益率JP5TN=JBTC跌破了0.10%。

由于日本央行支付给超额储备金的利率为0.1%，鲜有日本投资者买入收益率低于0.1%的五年期日债。

市场人士称，只有那些在日本央行没有账户的人士，如外储基金经理人，才有动机购入利率低于0.1%的五年期债券。

五年期日债JP5YTN=JBTC收益率周二一度跌至低点0.065%，为4月来最低。

财务省数据亦显示，日本信托银行业8月购入创纪录的7,245亿日圆的海外债券。

很多市场人士猜测，出于对中国经济增长放缓的担忧，趁美元兑日圆8月底跌至七个月低点116.15之际，他们大举买进海外债券。(完)

(编译 张明钧/张涛/孙茉莉; 审校 李爽/李春喜/高琦)

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