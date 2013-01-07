人民币略收升 交投仍清淡

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
* 人民币即期收盘略升
* 交投仍清淡,成交价窄幅波动
* 后期中间价走势需关注欧元及美元/日圆
* 人民币仍料面临升值压力
路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期周一收盘价位随中间价略升,交投依然清淡.交易员预计人民币受基本面支撑仍将面临一定升值压力,中间价走势则需继续关注国际市场上欧元及美元/日圆汇率情况.
交易员称,总体上客盘仍然偏向结汇,不过由于即期成交价接近日间波幅上限,市场怀疑央行可能出现干预动作,人民币走升空间受到限制,使得波动空间极窄;同时美元价格较低也给购汇提供了表现机会.
上海一股份制银行交易员称,午盘出现一波购汇需求人民币走软,随即被结汇消化."今天我们(客盘)购汇需求确实比较多...可能周末都不能购汇,今天价格又比较低."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2296 6.2273 6.2312 6.2872 6.2897 6.2303
上海一位外资行交易员认为,今年在国内外经济形势恢复,进出口回升的情况下,贸易顺差会较前些年改善,而考虑到央行干预意愿下降,人民币仍会以升值为主.
东京汇市美元兑日圆周一下滑,因在其上周冲上两年半高位后涌现获利了结.此前的升势系因预期日本央行将推出更有力的货币宽松举措.
以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3182/28 6.3180
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2126/44 6.2130
境内美元人民币一年期掉期升水报1,241点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3537元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京4月12日 - 新华社周三报导，国家发改委于近日作出部署，要求各级各类公立医院于今年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。
路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。