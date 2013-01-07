人民币略收升 交投仍清淡

* 人民币即期收盘略升

* 交投仍清淡,成交价窄幅波动

* 后期中间价走势需关注欧元及美元/日圆

* 人民币仍料面临升值压力

路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期周一收盘价位随中间价略升,交投依然清淡.交易员预计人民币受基本面支撑仍将面临一定升值压力,中间价走势则需继续关注国际市场上欧元及美元/日圆汇率情况.

交易员称,总体上客盘仍然偏向结汇,不过由于即期成交价接近日间波幅上限,市场怀疑央行可能出现干预动作,人民币走升空间受到限制,使得波动空间极窄;同时美元价格较低也给购汇提供了表现机会.

上海一股份制银行交易员称,午盘出现一波购汇需求人民币走软,随即被结汇消化."今天我们(客盘)购汇需求确实比较多...可能周末都不能购汇,今天价格又比较低."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2296 6.2273 6.2312 6.2872 6.2897 6.2303

上海一位外资行交易员认为,今年在国内外经济形势恢复,进出口回升的情况下,贸易顺差会较前些年改善,而考虑到央行干预意愿下降,人民币仍会以升值为主.

东京汇市美元兑日圆周一下滑,因在其上周冲上两年半高位后涌现获利了结.此前的升势系因预期日本央行将推出更有力的货币宽松举措.

以下为北京时间16:53,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3182/28 6.3180

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2126/44 6.2130

境内美元人民币一年期掉期升水报1,241点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3537元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。