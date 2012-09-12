人民币续收创三个半月新高

* 人民币续创三个半月收盘新高

* 德国宪法法院核可欧元区纾困基金

* QE3将提供更多指引

* 人民币受支撑,但续升值空间有限

路透北京9月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三续创三个半月收盘新高.德国宪法法院核可欧元区纾困基金,以及美国或推QE3的预期,均促使结汇盘涌出支撑人民币走强;但美元走软也刺激购汇需求,令人民币涨幅缩窄.

人民币临近尾盘时,德国宪法法院裁定有条件地批准欧元区新的纾困基金和预算协议,推升欧元及其他风险资产上涨.市场人士认为,这将对人民币形成支撑,但当前价位美元购汇需求环伺且当局应不乐见人民币继续走升,後期升值幅度料有限.

上海一国有银行交易员认为,明天人民币应该会再涨一涨,但还是要看中间价和开盘位有多强."一则今天已经接近近期美元/人民币下行通道的下轨,二来6.3250元附近的购汇还是蛮强的,美元一旦下来还是会买回去.这周美元兑人民币可能也就在6.32元上方波动吧."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.3264 6.3225 6.3297 6.3355 6.3391 6.3351

德国宪法法院周三裁定,德国可以批准欧元区新的纾困基金和预算协议,前提是政府必须保证,若未获得国会批准,德国在欧元区纾困基金的负担不能增加.此後EBS数据显示,欧元兑美元冲上1.2907的四个月新高.

上述交易员并称,本周若美国推出QE3也会进一步支撑人民币,但考虑到国内出口已经很弱,人民币可能也只会被动跟随涨一下,加之当局也不太希望人民币升值太多,"目前还看不到干预的动作,可能当前价位还是可以接受的."

8月美国非农就业岗位增长9.6万个,远低於预期的增加12.5万个.尽管该就业数据增加了美联储在9月12-13日政策会议上宣布新一轮购债计划或量化宽松政策(QE)的预期.但对於美联储是否认为就业成长足够疲弱,并因此采取量化宽松等有力措施,专家们仍然看法分歧.

上海另一家银行的交易员预计,若美国推出QE3,人民币短期可能向6.3元升值,"但今天人民币中间价升得不多,显示央行还是不希望人民币升值太多,现在人民币到这个位置都是市场推动的."而若美国未推QE3,他预计人民币可能将在6.33-6.34元区间继续振荡.

以下为北京时间17:41,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4150/80 6.4175

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3310/45 6.3370

境内美元人民币一年期掉期升水报1,290点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4554元.

**人民币续升空间有限**

人民币自7月末以来连续升值,自7月25日所创年内低位6.3967元起算,截至目前累计升值幅度已达约1.1%.德国宪法法院核可欧元区纾困基金後,美国若推出QE3,虽都会对人民币形成支撑,但後者继续升值空间料有限.

西南证券宏观经济分析师刘峰认为,QE3若推出,美元将保持弱势,人民币受到支撑但大幅升值可能性不大,"一是QE3势在必行,这个预期已经被市场充分消化;二是从当前经济形势来看,中国政府也不愿人民币继续走强."

除了通过中间价等手段保持人民币不会出现过大过快的升值,他预计政府将继续通过出口退税等政策支撑出口业,同时也有可能下调存款准备金来改善资金市场流动性.

他认为中国会做主动调整的方式保持人民币汇率平稳,减少兑美元汇率的大幅波动.当局可能会慎重使用汇率工具,"这就是把双刃剑,推动出口的同时也会损及当前方兴未艾的海外资产收购,当局还是会在调整时权衡两边利益."

中国8月不佳的经济数据发布後,稳定外贸的政策随即出炉,包括加快出口退税等.专家指出,周三出台的稳定外贸政策旨在改善外贸企业经营环境以及融资条件,体现出较强的政策针对性,有助於中国外贸企业走出困境.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/张喜良

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