人民币创收盘新高 升值预期加强

* 人民币收盘略脱离波幅区间上限,仍创收盘新高

* 尾盘释出部分购汇需求

* 中间价连六天上涨,并刷新逾半年高位

* 人民币升值预期进一步加强

路透北京11月13日电---人民币兑美元即期周二收盘略脱离波幅区间上限,但再次创收盘新高.受中间价连续第六天上涨并刷新逾半年高位提振,人民币升值预期进一步加强,汇价波动区间甚窄.

交易员称,今日尾盘释出部分购汇需求,令人民币最後收盘脱离涨停位,但卖盘仍非常多,显示人民币升值预期仍强.

"现在一切的度还是掌握在央行手里,(人民币汇率)怎麽动,动到那个位置,都在央行掌控之中."上海一股份制银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

*6.2265 *6.2262 6.2275 6.2891 6.2920 6.2291

上海一大型银行交易主管并称,现在市场主要是看央行的态度,因为上周五欧元跌得蛮厉害、美元其实是涨的,但这星期人民币中间价还在升,好像有一点引导人民币升值的态势.他援引市场预测称,近期中间价将一路升至6.27元处,对应人民币即期涨停位将达到6.2073元高位.

东京汇市欧元兑美元周二在亚洲市场跌至两个月低点,此前欧元区和国际货币基金组织(IMF)就削减希腊债务的时间期限存在分歧.

以下为北京时间17:54,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3290/40 6.3340

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2150/90 6.2230

境内美元人民币一年期掉期升水报1,490点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3755元.

人民币兑美元即期自7月下旬低点至今已升值逾2.7%,而自9月以来已经强势升值约2%,且在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/黄凯

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