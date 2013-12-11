人民币即期微幅收贬 与CNH价格逆转料吸引油盘购汇重回境内

* 人民币即期微幅收贬

* 而中间价连创四日新高

* 升值步伐暂告段落，但年内料升至6.06-05元

* 午盘后CNH价格与境内汇价逆转引发关注

路透北京12月11日 - 人民币兑美元即期周三收盘小幅收贬，结束此前连续三日创纪录新高的飙升走势，亦未能跟随中间价连创四日新高的升值步调，令上周五以来一路冲关夺隘的升值步伐暂告停歇。

而市场的另一个关注点是，午盘后出现CNH价格与境内汇价出现逆转，这一趋势一旦持续，将吸引大额油盘购汇重回境内，从而对国内外汇供求结构形成影响。

交易员称，今天结汇盘压力仍然很重，但境内美元价格低位，且CNH价格跟境内汇价出现逆转，激发出部分客盘购汇意愿，加上中资行购汇力量出现，推动汇价小幅走弱。

“CNH逆转超出预期，可能是因为美元空头获利了结，是否延续仍需要观察，不过已经带动境内情绪，今天看到了一些油盘购汇。”北京一国有大行交易员称。

上海一股份制行交易员称，CNH价格今天出现逆转，可能是美元指数要见底，加上年底因素，使得资金流向出现变化，这种现象可能会持续一到两周。

不过交易员们指出，今天人民币升值步伐暂缓应该是暂时的，年内人民币升值还是会升到6.06-05元的位置，而如果境外CNH价格持续低于境内汇价，则将大大减缓境内人民币升值的压力。

自上周五以来，人民币汇率再次开启一轮闪电式升值行情。截至目前，人民币中间价和即期汇价均已经累计升值200个点子左右。

全球汇市，美元指数周三盘旋在六周低点附近，市场感觉美联储不急于开始削减货币刺激举措，这种看法打压美元汇价。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离

岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0717 6.0710

-0.01%

中间价 6.1100 6.1114

0.02%

成交额 220亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.64% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 14 6.0709 6.0723

2013年来即期升贬值幅度 2.61%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日

1年期NDF 6.1225/45 6.1140

CNH即期 6.0718/25 6.0637

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯/杨淑祯)

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