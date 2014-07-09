人民币攀至三个月收盘新高 政治示好味浓而偏稳预期未变

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京7月9日 - 中国人民币兑美元周三收创三个月新高。中间价高开61个点子，升值信号明显，市场人士称或为中美对话提供良好氛围。
但他们认为，市场供求仍较为均衡，偏平稳的预期也并未发生明显变化，加之周四发布6月外贸数据前操作较为谨慎，都使汇价高开后相对持稳。
“中美战略经济对话开幕，中间价总要给点面子嘛！”一股份行交易员说，今天高开的政治意味比较浓重，但整体上客盘相对平衡，价格变化不多。
他认为，当前位置上市场供需还是比较平衡的，虽然技术上看人民币有升值的趋势，但市场预期还没有变化，需要看明天公布的外贸数据。“如果外贸数字好，明天又继续高开在6.2下方，那可能就真的开始升值了。”
人民币今天随中间价高开后一度高见6.1940元，盘间多数时间窄幅盘整，但尾盘有购汇拉升美元，使收盘价最终定格于6.1999元，人民币日内涨幅大为缩水。
一股份行交易主管认为，如果中美双方对话进展不大，中国似无必要在汇率上做出太太让步，短期内升值幅度可能有限。不过，7月中下旬时资金净注入压力会变得明显些，但是否会出现升值趋势，还要看监管层的引导。
美国财政部长杰克卢周三在北京参加中美战略与经济对话时表示，对于中国而言，人民币汇率由市场决定是至关重要，“我们支持中国让市场在经济中扮演更重要角色的各种努力，并扩大仰赖家庭消费以带动中国经济成长；人民币汇率朝着由市场决定方向发展将至关重要。”
全球汇市方面，欧元周三微涨，交易员期待稍后的欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话以及美联储上次会议的记录，以从中寻找指引。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1999 6.2022 0.04%
中间价 6.1565 6.1626 0.10%
成交额 115亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.70% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 59 6.1940 6.1999
2014年来即期升贬值幅度 -2.35%
1年期美元/人民币掉期升水 830
离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日
1年期NDF 6.2470/00 6.2462
CNH即期 6.2002/22 6.2035
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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