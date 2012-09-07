人民币基本持平 无大额客盘驱动下市场偏均衡

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
* 人民币基本持平
* ECB公布新购债计划後,人民币随中间价高开
* 没有大客盘,市场力量相对均衡
* 後期仍料窄幅振荡以消化购汇需求
路透北京9月7日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五基本持平.欧洲央行(ECB)昨日公布新购债计划,提振隔夜欧元触及两个月峰值,人民币即期汇价亦随中间价高开,全天未现大额客盘,成交相对均衡.
北京一交易员称,周五整体交易平稳,在区间波动,早盘在触及6.34阻力位後触发客盘购汇需求,但在抵达6.3440-6,3460的位置後,又吸引结汇盘以及美元做空资金出现.
"现在市场力量相当均衡,没有大额客盘驱动,(美元)下来就出来购汇,出现做多的投机盘,上去了就有做空的资金出来."该交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3430 6.3383 6.3454 6.3412 6.3439 6.3428
上述交易员并称,虽然尾盘出现一波美元向上的拉升,疑似油盘购汇,但最後判断应该不是油盘资金,"真正的油盘购汇不会这麽一点,估计也就3-4个亿".
而上海一银行交易员则估计,尾盘一波美元向上拉升可能是资源类企业的购汇资金,他并关注美元存款可能出现的变动.
北京某国有银行交易员并称,人民币中间价和开盘价走高是对欧洲央行新购债计划做出的反应,但在触及6.34阻力位後出现购汇盘,"最近有一些油盘等稍大的购汇盘对美元形成支撑,人民币在6.3460-6.3400元区间的阻力比较大."
以下为北京时间18:06,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.4240/65 6.4393
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3420/50 6.3470
境内美元流动性仍然充裕,境内美元人民币一年期掉期升水仍在高位,为1,300点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4730元.
欧洲央行总裁德拉吉周四宣布推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本.德拉吉此举旨在兑现他竭尽所能扞卫欧元的承诺.
自8月以来人民币现汇市场逐周走强,但本周在6.34元遇阻.上述交易员称,人民币整体来看趋向于双向波动,但近期出现一个小方向,美元/人民币图形上呈现出一个下行通道.
"如果没有大的购汇盘,美元/人民币应该还是斜向下走的,这说明短期人民币还是有一点升值压力.不过6.3460-6.3400这个支撑位未必能撑得住,还是要看购汇盘要消化多久."他表示.
上海某行交易员则称,中短期来看人民币6.3400元的阻力较大,现汇市场可能还是在6.3400-6.3600区间振荡.
东京汇市欧元兑美元周五持於两个月高点附近,而避险货币日圆对较大的跌幅进行整理.市场对欧洲央行(ECB)祭出购债计划来解决欧债危机感到欢欣鼓舞.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李然/李文科; 审校 张喜良/杨淑祯
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