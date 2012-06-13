人民币兑美元小幅收涨

* 人民币即期小幅收涨

* 中间价经历大跌後小幅上修

* 午後非美货币走强抵消客盘美元买需

* 短期内海外美元有望延续强势

路透上海/北京6月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三小幅收涨.尽管客盘美元需求旺盛,盘中一度小幅推低即期汇价,但午後以欧元为代表的非美货币走强,最终带动人民币略升.

欧洲金融市场又有新的负面消息爆出,希腊也将在本周末选举并可能决定是否继续留在欧元区.华南一银行交易员认为,欧元区在经济层面上尚无特别好的危机解决方法,美元指数.DXY大方向还是走强,并将继续打压人民币.

"(早盘)有比较大的购汇,後来大行有比较大的结汇盘出来了.下午随着欧元大幅走强,人民币最後也略有收高."他称.

欧元/美元双边报价买价从午盘的1.2489一路上扬至1.2530附近,後虽略有回落,但现在仍站在1.2510上方.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3691 6.3680 6.3729 6.3271 6.3292 6.3703

即期汇价较中间价波幅继续徘徊在0.7%左右,不过,上述交易员表示,近几天市场上有一些比较奇怪的头寸,不排除是央行在进行市场干预.旨在给予人民币一些支撑,防止市场价格过多的偏离中间价.

以下为北京时间17:16,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4180/20 6.4200

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3690/00 6.3695

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水330点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4021元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 冉莹/曹巍浩; 审校 张喜良

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