人民币以波幅上限作收

* 人民币收在波幅区间上限

* 中间价继续微幅上升

* 银行购汇意愿不强成交稀落

* 短期内人民币强势难改

路透北京11月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四以波幅区间上限收涨,且盘中多数时间封在波幅区间上限.为规避帐面外汇损失,目前各家银行的购汇意愿普遍不强,控制外汇头寸是普遍的策略.

市场人士并指出,盘面没什麽看头,少有美元买家出手,预计短期人民币料强势难改.而中共十八大今日开幕,市场重点关注的是後续政策.

不过,中国央行本周通过公开市场共计净回笼1,010亿元人民币,这也从侧面说明,随着外汇市场抛售美元的交易增多,外汇占款补充流动性的功能正在恢复.

"银行购汇的意愿很低,客户的售汇盘也没多少.就这麽僵着."北京一大型银行的交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2429 6.2429 6.2434 6.306 6.3067 6.2437

另一上海交易员表示,去年底到今年上半年,企业和个人都积累了不少的美元存款,突然人民币出现了升值趋势,大家都争相出售手中的美元.如果银行这时接盘不积极,很容易就将人民币的价格推到涨停的位置.

"根本原因还是升值预期又来了吧,离岸的人民币又跑老远了,...对境内更有压力了."他称.

中国央行行长周小川周四称,下一步要加快人民币资本项目可兑换,加快民间金融机构发展.

以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3523/68 6.3530

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2330/60 6.2355

境内美元人民币一年期掉期升水报1,545点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3974元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 毕晓雯/李文科; 审校 张喜良/林高丽

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