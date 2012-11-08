人民币以波幅上限作收

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 人民币收在波幅区间上限
* 中间价继续微幅上升
* 银行购汇意愿不强成交稀落
* 短期内人民币强势难改
路透北京11月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四以波幅区间上限收涨,且盘中多数时间封在波幅区间上限.为规避帐面外汇损失,目前各家银行的购汇意愿普遍不强,控制外汇头寸是普遍的策略.
市场人士并指出,盘面没什麽看头,少有美元买家出手,预计短期人民币料强势难改.而中共十八大今日开幕,市场重点关注的是後续政策.
不过,中国央行本周通过公开市场共计净回笼1,010亿元人民币,这也从侧面说明,随着外汇市场抛售美元的交易增多,外汇占款补充流动性的功能正在恢复.
"银行购汇的意愿很低,客户的售汇盘也没多少.就这麽僵着."北京一大型银行的交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2429 6.2429 6.2434 6.306 6.3067 6.2437
另一上海交易员表示,去年底到今年上半年,企业和个人都积累了不少的美元存款,突然人民币出现了升值趋势,大家都争相出售手中的美元.如果银行这时接盘不积极,很容易就将人民币的价格推到涨停的位置.
"根本原因还是升值预期又来了吧,离岸的人民币又跑老远了,...对境内更有压力了."他称.
中国央行行长周小川周四称,下一步要加快人民币资本项目可兑换,加快民间金融机构发展.
以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3523/68 6.3530
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2330/60 6.2355
境内美元人民币一年期掉期升水报1,545点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3974元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 毕晓雯/李文科; 审校 张喜良/林高丽
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