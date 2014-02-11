人民币窄幅波动后略收低

* 即期收低，全天在6.06元附近振荡

* 疑似干预的购汇盘时有出现

* 短期内人民币预期稳定，需关注CNH走势

路透北京2月11日 - 人民币兑美元即期周二窄幅振荡后小幅收低。随着节后复工，场内交投逐步趋于热络，结购汇力量相对均衡，价格继续围绕6.06元小幅波动。

交易人士反映，在客盘结汇压力下，即期汇价随中间价微幅高开，盘间则时有购汇盘出现打压人民币升势，并怀疑购汇力量有干预意图。短期内预计即期可能仍会在6.06元附近盘整。

“看上去购汇就是往6.06的方向走，...(但)客盘结汇是挺强的，短期来看与香港离岸人民币价差比较稳定，能够支撑结汇的力度。”一股份行交易员表示。

他并认为，短期而言人民币预期稳定，不但不会出现其他新兴市场的货币贬值，还有可能成为部分东南亚货币的替代品，当资金撤出这些国家时，会流入人民币市场。

另一股份行交易员认为，需要观察离岸CNH汇率的走势，若CNH延续近日弱势、境内外价差进一步缩窄甚至翻转，在新兴市场货币贬值的背景下，有可能会让企业预期发生变化。

招商证券(600999.SS)最新研究报告认为，美联储退出量化宽松(QE)是本轮新兴市场动荡的幕后推手，该因素有可能导致中国新增外汇占款在近期出现阶段性回落，但2014年全年全球的国际资本流动仍将处于回归正常化的阶段，不需对中国的外汇占款和人民币汇率过度悲观。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0606 6.0593

-0.02%

中间价 6.1069 6.1083

0.02%

成交额 210亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.81% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 44 6.0576 6.0620

2014年来即期升贬值幅度 -0.11%

1年期美元/人民币掉期升水 280

离岸人民币市场,北京时间16:38 今日 上日

1年期NDF 6.1110/50 6.112

CNH即期 6.0378/88 6.0344

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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