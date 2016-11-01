荷宝今成立独资中国子公司 建中国研究团队深拓业务

路透上海11月1日 - 国际大型资产管理公司--荷宝投资管理集团周二宣布，获得中国发出的外商独资企业（WFOE）牌照，今日成立其独资的中国子公司，并在上海成立中国研究团队及拓展销售、营销及客户服务。荷宝成为首批获准成立WFOE的国际资产管理公司。

荷宝指出，设立WFOE是集团为把握中国市场巨大潜力所迈出的关键第一步，未来将积极开发新的业务范畴，例如参与合格境内有限合伙人（QDLP）计划等。

荷宝亚太区股票联席主管兼中国首席投资总监缪子美表示，“我们相信，中国资产已日渐成为全球投资者重要的投资组合成分，而我们的中国研究团队将能够提供独到的地方卓见，让荷宝旗下多个投资策略受益。”

荷宝的中国研究团队将专注于A股投资研究，并为全球的荷宝投资组合经理提供意见。荷宝中国研究总监鲁捷表示，中国内部经济活动如今越来越重要，可投资的新经济领域正在蓬勃崛起，有必要加强中国的基本面研究。

10月荷宝卢森堡公司刚获得30亿元人民币的RQFII（人民币合格境外机构投资者）额度，目前荷宝正筹备利用RQFII额度成立一只A股基金。

中国证监会6月底出台外资私募基金登记政策，允许境内设立的外商独资和合资私募证券基金管理机构可以从事境内私募证券基金管理业务，此前摩根大通(JPM.N)等外资机构已在中国设立独资资管公司。

荷宝大中华区机构业务主管陆敏表示，由于基金业协会要求欲在中国开展私募基金业务的外资机构，需要在中国建立独立的交易系统，这会增加业务经营成本和需要重塑内部管理架构，外资机构需要花一定时间进行内部讨论和论证，所以目前尚没有一家外资私募基金成功备案成立。

荷宝投资是荷宝集团（ROBECO）旗下的主要资产管理附属公司，截止9月底，其管理资产规模为1,540亿美元，其客户绝大多数来自欧美地区，亚洲客户仅占2%。（完）