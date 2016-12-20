博世料将以超过3亿美元了结美国大众柴油车诉讼--消息

路透华盛顿12月19日 - 知情人士周一表示，德国汽车配件供应商博世公司(Robert Bosch)料将支付逾3亿美元与美国车主达成诉讼和解。这起诉讼与大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)排放门丑闻有关。

另外，一名美国联邦法官还给予大众汽车一天的宽限期，以完成受排放丑闻影响的3.0升车型问题的解决。

柴油车车主2015年状告博世，指控这家公司帮助设计“作弊”软件，使大众逃避美国排放法规。博世公司被指在大众这项长达10年的做法中“知情并积极参与”。

博世公司一名发言人未作评论。该公司之前称，美国车主的指控是“毫无根据的乱讲”。

知情人士称，博世诉讼的了结，对于大众汽车达成最终协议至关重要。大众汽车的最终协议将解决8万辆受排放丑闻影响的3.0升保时捷、奥迪和大众品牌柴油车的问题。

美国地区法官Charles Breyer周一在旧金山的一次简短庭审中表示，他乐观认为，有关3.0升汽车问题的“全球解决方案”到周二将会完成。(完)