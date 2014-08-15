罗宾·威廉姆斯生前患有早期帕金森症--遗孀

路透洛杉矶8月14日（记者 Piya Sinha-Roy/Eric Kelsey） - 喜剧明星罗宾·威廉姆斯的遗孀苏珊·施耐德（Susan Schneider）周四在声明中，威廉姆斯自杀时头脑清醒，但患有早期帕金森症和严重的抑郁症。

施耐德称，威廉姆斯不想让公众知道他患有帕金森症。

“我们希望威廉姆斯悲惨的离去能让其他需要治疗的人获得寻求治疗和支持的勇气，无论他们面对什么样的疾病。”施耐德在声明中称。

63岁的奥斯卡奖得主威廉姆斯周一被发现在位于北加州的家中用皮带上吊自杀。

威廉姆斯患有帕金森症的消息引发对机能失调和抑郁之间关系的关注。

“被诊断出患有严重疾病可能令人不知所措，帕金森症和抑郁症可能同时出现。”美国帕金森基金会在施耐德发布声明后也发布声明称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。