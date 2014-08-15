罗宾·威廉姆斯生前患有早期帕金森症--遗孀

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶8月14日（记者 Piya Sinha-Roy/Eric Kelsey） - 喜剧明星罗宾·威廉姆斯的遗孀苏珊·施耐德（Susan Schneider）周四在声明中，威廉姆斯自杀时头脑清醒，但患有早期帕金森症和严重的抑郁症。
施耐德称，威廉姆斯不想让公众知道他患有帕金森症。
“我们希望威廉姆斯悲惨的离去能让其他需要治疗的人获得寻求治疗和支持的勇气，无论他们面对什么样的疾病。”施耐德在声明中称。
63岁的奥斯卡奖得主威廉姆斯周一被发现在位于北加州的家中用皮带上吊自杀。
威廉姆斯患有帕金森症的消息引发对机能失调和抑郁之间关系的关注。
“被诊断出患有严重疾病可能令人不知所措，帕金森症和抑郁症可能同时出现。”美国帕金森基金会在施耐德发布声明后也发布声明称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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