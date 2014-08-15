罗宾·威廉姆斯生前患有早期帕金森症--遗孀

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Piya Sinha-Roy/Eric Kelsey
路透洛杉矶8月14日 - 喜剧明星罗宾·威廉姆斯的遗孀苏珊·施耐德（Susan Schneider）周四在声明中，威廉姆斯自杀时头脑清醒，但患有早期帕金森症和严重的抑郁症。
施耐德称，威廉姆斯不想让公众知道他患有帕金森症。
“我们希望威廉姆斯悲惨的离去能让其他需要治疗的人获得寻求治疗和支持的勇气，无论他们面对什么样的疾病。”施耐德在声明中称。
63岁的奥斯卡奖得主威廉姆斯周一被发现在位于北加州的家中用皮带上吊自杀。
威廉姆斯患有帕金森症的消息引发对机能失调和抑郁之间关系的关注。
“被诊断出患有严重疾病可能令人不知所措，帕金森症和抑郁症可能同时出现。”美国帕金森基金会在施耐德发布声明后也发布声明称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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