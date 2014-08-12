喜剧明星罗宾·威廉姆斯离世 疑似自杀

美国警方称，奥斯卡奖得主、喜剧演员罗宾·威廉姆斯周一被发现死于位于北加州的家中，终年63岁，看起来像是自杀。验尸部门称，怀疑威廉姆斯是因窒息自杀而死，但死因仍在调查中。威廉姆斯曾凭借在影片《心灵捕手》中饰演慈父般的心理治疗师角色，赢得奥斯卡金像奖。图为罗宾·威廉姆斯资料图片。路透