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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 23日 星期四 12:27 BJT

罗伯斯：赛场上竭力避免与刘翔“亲密接触”

男子110米栏奥运冠军罗伯斯表示愿意在赛道之外与竞争对手刘翔勾肩搭背，但下次比赛同台竞技时希望尽力避免与他接触。这位古巴名将去年9月份大邱世锦赛决赛时由於拉拽刘翔被取消金牌。两人赛场外是好朋友，罗伯斯表示对於大邱世锦赛上的过节并无心结。路透

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