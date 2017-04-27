焦点：机器人搞财富管理？ 中国金融业者也来赶时髦

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透香港4月27日 - 中国财富管理产业正准备迎接投资顾问及交易计画自动化、也就是“机器人顾问”热潮，因经纪商、银行及保险业者希望能够在增加来自零售客户的营收同时降低成本。
根据市场研究公司Statista，2015年之前，中国几乎看不到机器人顾问服务，但预料2017年底时这些顾问料将管理271亿美元资产，虽然与美国的1,820亿美元规模相比仍有段差距，但美国发展此类服务已有数年时间。
Statista数据显示，中国市场自2017年起至2021年将每年翻倍成长，远高于美国的29%增幅，这将使两地市场规模差距急速缩小。
使用机器人顾问服务的中国投资人数量预料将在这段时间内成长至7,940万人，而去年还不到200万人使用此服务。
“所有人都在谈论亿万富翁，但实际上我们在谈论的是那些已经开始有可投资资产、打算调整仓位及重新投资的数以亿计客户，”普华永道金融服务业务主管Matthew Phillips表示。
“为那些客户提供服务的唯一办法，就是对那些流程进行自动化处理。”
来自阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金服、中国平安(601318.SS)旗下的陆金所等大型金融科技企业，以及挖财等初创企业的竞争，正推动传统金融企业迎合这一趋势。
一些传统企业不具备专业技术去开发自己的机器人顾问，正求助于智能金融服务集团品钛(Pintec)旗下的数字化资产配置解决方案提供商--璇玑、以及金融科技公司弥财等科技企业。
招商银行(600036.SS)等其它业者则设法自主开发。
进行数月全国推广后，招商银行去年12月宣布新产品摩羯智投正式上线。该产品可对一系列资产进行预选，并自动进行交易，为其网银应用的用户降低了投资咨询成本。
招行称，目前为止平均每位用户已向这一新服务投资36,900元人民币(5,360美元)。熟悉招行业务的一位消息人士称，在短短几个月时间里，该项业务所管理资产已达到30亿元人民币。
**必需品**
熟悉相关计划的消息人士告诉路透，经过数月开发，全球最大金融科技公司--蚂蚁金服今年将向数百万客户推出自动化顾问服务。但蚂蚁金服表示，“短期内”还不会提供该类服务。
消息人士还表示，按资产计全球最大银行--中国工商银行(ICBC)(601398.SS)即将推出类似工具。但工商银行不予置评。
这两家巨头的行动可能会吸引其它业者向机器人顾问服务进发。
“对于在这种特别领域展开庞大营销活动的中等规模银行而言...这种解决方案已成为行业必需品，而且较大型的国有银行也在跟进，”中国最早的一家机器人顾问公司弥财(MiCai)执行长万德博(Gregory Van den Bergh)称，“(机器人顾问)已在该行业中发挥非常好的效果。”
璇玑首席执行官郑毓栋表示，璇玑于2017年初签约将自家科技用于民生证券的机器人顾问，同时预估将很快完成与中国一家保险业者及一家银行的交易。万德博表示，弥财收到许多中资银行的询问，不过该公司不能透露这些客户名称。
安永对财富管理客户与行业高管的一项调查显示，中国受访者为亚太地区最有可能开设机器人顾问帐户者。他们已经习惯于在手机上处理多数金融事项。
多达76%的中国受访者表示愿意考虑开户，澳洲仅有25%。
由于利率较低、房地产价格高昂，中国投资者正寻求其他获利渠道，同时希望避免2015年沪深股市大跌后的波动。
许多人希望由机器人量身订做的投资组合能够奏效。
郑毓栋表示，机器人顾问不适合赌徒。它不是什么炫丽的产品，它应该是用来避免波动性；它追求稳定，因此回报较低，但也不会有大起大落。(完)
(编译/审校 张明钧/王琛/刘秀红/陈宗琦/张荻/高琦)
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