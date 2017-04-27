焦点：机器人搞财富管理？ 中国金融业者也来赶时髦

路透香港4月27日 - 中国财富管理产业正准备迎接投资顾问及交易计画自动化、也就是“机器人顾问”热潮，因经纪商、银行及保险业者希望能够在增加来自零售客户的营收同时降低成本。

根据市场研究公司Statista，2015年之前，中国几乎看不到机器人顾问服务，但预料2017年底时这些顾问料将管理271亿美元资产，虽然与美国的1,820亿美元规模相比仍有段差距，但美国发展此类服务已有数年时间。

Statista数据显示，中国市场自2017年起至2021年将每年翻倍成长，远高于美国的29%增幅，这将使两地市场规模差距急速缩小。

使用机器人顾问服务的中国投资人数量预料将在这段时间内成长至7,940万人，而去年还不到200万人使用此服务。

“所有人都在谈论亿万富翁，但实际上我们在谈论的是那些已经开始有可投资资产、打算调整仓位及重新投资的数以亿计客户，”普华永道金融服务业务主管Matthew Phillips表示。

“为那些客户提供服务的唯一办法，就是对那些流程进行自动化处理。”

来自阿里巴巴(BABA.N)旗下的蚂蚁金服、中国平安(601318.SS)旗下的陆金所等大型金融科技企业，以及挖财等初创企业的竞争，正推动传统金融企业迎合这一趋势。

一些传统企业不具备专业技术去开发自己的机器人顾问，正求助于智能金融服务集团品钛(Pintec)旗下的数字化资产配置解决方案提供商--璇玑、以及金融科技公司弥财等科技企业。

招商银行(600036.SS)等其它业者则设法自主开发。

进行数月全国推广后，招商银行去年12月宣布新产品摩羯智投正式上线。该产品可对一系列资产进行预选，并自动进行交易，为其网银应用的用户降低了投资咨询成本。

招行称，目前为止平均每位用户已向这一新服务投资36,900元人民币(5,360美元)。熟悉招行业务的一位消息人士称，在短短几个月时间里，该项业务所管理资产已达到30亿元人民币。

**必需品**

熟悉相关计划的消息人士告诉路透，经过数月开发，全球最大金融科技公司--蚂蚁金服今年将向数百万客户推出自动化顾问服务。但蚂蚁金服表示，“短期内”还不会提供该类服务。

消息人士还表示，按资产计全球最大银行--中国工商银行(ICBC)(601398.SS)即将推出类似工具。但工商银行不予置评。

这两家巨头的行动可能会吸引其它业者向机器人顾问服务进发。

“对于在这种特别领域展开庞大营销活动的中等规模银行而言...这种解决方案已成为行业必需品，而且较大型的国有银行也在跟进，”中国最早的一家机器人顾问公司弥财(MiCai)执行长万德博(Gregory Van den Bergh)称，“(机器人顾问)已在该行业中发挥非常好的效果。”

璇玑首席执行官郑毓栋表示，璇玑于2017年初签约将自家科技用于民生证券的机器人顾问，同时预估将很快完成与中国一家保险业者及一家银行的交易。万德博表示，弥财收到许多中资银行的询问，不过该公司不能透露这些客户名称。

安永对财富管理客户与行业高管的一项调查显示，中国受访者为亚太地区最有可能开设机器人顾问帐户者。他们已经习惯于在手机上处理多数金融事项。

多达76%的中国受访者表示愿意考虑开户，澳洲仅有25%。

由于利率较低、房地产价格高昂，中国投资者正寻求其他获利渠道，同时希望避免2015年沪深股市大跌后的波动。

许多人希望由机器人量身订做的投资组合能够奏效。

郑毓栋表示，机器人顾问不适合赌徒。它不是什么炫丽的产品，它应该是用来避免波动性；它追求稳定，因此回报较低，但也不会有大起大落。(完)