欧洲科学家发明水质监测“机器鱼”

由欧洲科学家研发的“机器鱼”周二从实验室被转移至西班牙北部港口希洪(Gijon)进行海洋测试。

路透伦敦5月22日电---由欧洲科学家研发的“机器鱼”周二从实验室被转移至西班牙北部港口希洪(Gijon)进行海洋测试。这种“机器鱼”旨在改善污染监控。

研发者希望将新技术出售给港口管理部门、水利企业、水族馆和任何对监控水质有兴趣的人。这种技术可以将检测污染物的时间从数周缩减至数秒。

他们表示，这种技术还可用於清理石油泄漏、地下水安全、潜水监测或海上搜救等用途。

该“机器鱼”会像真鱼一样在水中游，并装有感应器，收集船只或海底管道中泄漏的污染物。

“机器鱼”身长1.5米，目前的售价是每个2万英镑(31,600美元)。

它们可独立游泳，互相协调，并将他们获取的信息传送回最远至一公里的岸上处理站。

研发人员表示，“机器鱼”可躲过障碍，彼此交流，定位所处位置并知道在其电池电量低时如何返回基地。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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