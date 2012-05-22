欧洲科学家发明水质监测“机器鱼”

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透伦敦5月22日电---由欧洲科学家研发的“机器鱼”周二从实验室被转移至西班牙北部港口希洪(Gijon)进行海洋测试。这种“机器鱼”旨在改善污染监控。
研发者希望将新技术出售给港口管理部门、水利企业、水族馆和任何对监控水质有兴趣的人。这种技术可以将检测污染物的时间从数周缩减至数秒。
他们表示，这种技术还可用於清理石油泄漏、地下水安全、潜水监测或海上搜救等用途。
该“机器鱼”会像真鱼一样在水中游，并装有感应器，收集船只或海底管道中泄漏的污染物。
“机器鱼”身长1.5米，目前的售价是每个2万英镑(31,600美元)。
它们可独立游泳，互相协调，并将他们获取的信息传送回最远至一公里的岸上处理站。
研发人员表示，“机器鱼”可躲过障碍，彼此交流，定位所处位置并知道在其电池电量低时如何返回基地。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。