机器人和新工作方式将导致未来五年损失逾500万个工作岗位

路透瑞士达沃斯1月18日 - 世界经济论坛周一在达沃斯发布的一项研究显示，包括机器人和人工智能兴起等因素在内的劳动力市场破坏性变化将导致15个领先的国家在未来五年里净损失510万个工作岗位。

世界经济论坛年会本周将在达沃斯召开。研究预计总共将失去710万个岗位，同时增加200万个新岗位。

研究涵盖的15个经济体的劳动力数量约占世界劳动力总数的65%。

研究凸显了现代技术所构成的挑战，涉及制造业和医疗保健等行业。

国际劳工组织预计，到2020年全球失业人数将增加1,100万，规模发人深省。

基于对全球个人和战略高管的调查显示，预计失去的岗位中，三分之二在办公室和行政领域，因为智能机器将接手更多日常工作。

《工作的未来》（Future of Jobs）报告称，每个行业都会有工作岗位被替代，但各行各业受到的影响差别很大，医疗保健行业的工作岗位预计受影响最大，其次是能源和金融服务业。

但同时，拥有某些特定技能的劳动力需求将增加，包括数据分析师和销售代表。

报告称，女性将是这一趋势的最大受害者，因为女性劳动力大多集中在低增长或衰退中的领域，如销售、办公及行政等岗位。（完）