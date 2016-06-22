全球2015年工业机器人销售增长放慢至12% 受中国拖累

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透慕尼黑6月22日 - 国际机器人协会(International Federation of Robotics, IFR)周三公布的数据显示，全球2015年工业机器人销售增长放缓至12%，因主要买家中国的增长大幅缩水。
这一数字还不到2014年29%增幅的一半，但仍高于各国协会提供更多数据前IFR初估的8%。
中国的机器人销售增长从56%放缓至17%，但在全球销售的24.8万套机器人当中仍占到逾四分之一。由于薪资上涨，中国渴望实现自动化生产，而且该国的机器人-工人比率仍不高。
墨西哥的机器人销售增长逾一倍，全球汽车企业在该国大量投资建厂，生产的汽车将出口到美国和南美。
中国市场仍由海外机器人生产商占据主导，但IFR表示，国内机器人厂商也在正取得进展，其市场份额从2013年的25%提高到31%。(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。