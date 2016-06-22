全球2015年工业机器人销售增长放慢至12% 受中国拖累

路透慕尼黑6月22日 - 国际机器人协会(International Federation of Robotics, IFR)周三公布的数据显示，全球2015年工业机器人销售增长放缓至12%，因主要买家中国的增长大幅缩水。

这一数字还不到2014年29%增幅的一半，但仍高于各国协会提供更多数据前IFR初估的8%。

中国的机器人销售增长从56%放缓至17%，但在全球销售的24.8万套机器人当中仍占到逾四分之一。由于薪资上涨，中国渴望实现自动化生产，而且该国的机器人-工人比率仍不高。

墨西哥的机器人销售增长逾一倍，全球汽车企业在该国大量投资建厂，生产的汽车将出口到美国和南美。

中国市场仍由海外机器人生产商占据主导，但IFR表示，国内机器人厂商也在正取得进展，其市场份额从2013年的25%提高到31%。(完)