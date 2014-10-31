焦点：中国对机器人需求旺盛 但行业过度扩张恐催生泡沫

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
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路透上海10月29日（记者 Pete Sweeney） - 中国希望国内企业购买更多国产机器人以提高生产率，但业内人士警告称，中国相关扶持政策正过度刺激市场，机器人生产企业大量涌现。
政府官员担心2009年以来生产率可能已转为负增长，寄望于自动化推广政策将提升效率。中国制造业受劳动力成本上升冲击，因此也愿意多用机器人。
政策支持和市场需求共同作用，使得中国在2013年成为世界最大的机器人购买国，超越了日本。
与此同时，中央和地方政府鼓励国内新的机器人生产企业与外资品牌竞争。2011-2015年五年计划中将机器人作为重点发展领域，中国希望打造四五家国内机器人龙头企业，达到年产约1.3万个机器人的目标。
但机器人生产企业柯马（上海）首席执行官Stefan Sack称，政府的政策存在风险。
他在一个机器人行业会议上说：“政府干预可帮助行业成长，但也可能催生泡沫。”他指出，该行业内小企业大量涌现。
新华社周一报导称，截至今年9月国内机器人企业约420家，各省市在建机器人工厂超过30个。
中国产业政策跑偏的情况屡见不鲜，最近的例子是可再生能源行业，政府产业扶持政策导致全国范围内大量重复投资，导致企业利润率下滑，产生了一堆不良债务。
**预警信号**
分析师称机器人行业还没到这个阶段，但已经出现早期预警信号。
“中国市场完全是碎片化的，有31个省级市场，”经济谘商会（Conference Board）经济学家Andrew Polk表示，“一接到中央关于生产机器人或类似的指示，大家都着手打造本地的龙头企业。”
“劳动力薪资确实在上升。但其实他们的相对优势仍然是廉价劳动力。他们可能推进得太早、过猛了。”
中国机器人产业联盟的数据显示，2013年中国市场共销售约3.7万个机器人，其中近四分之三是海外生产的机器人。
中国国产的工业机器人数量增加两倍至1万个左右，预计可实现到到2015年国产品牌占总销量三分之一的目标。
中国官方媒体7月报导称，年内已有54家A股上市公司并购或投资了机器人、智能自动化项目，其中八成公司属于首次涉足机器人业务。
国内投资者对机器人行业并购持欢迎态度。6月京山轻机(000821.SZ)称将收购一家机器人企业，之后其股价在几个交易日里飙升60%。
中国最知名的机器人厂商之一--机器人(300024.SZ)股价年内大涨逾50%，市盈率约84倍，远高于基准。
绝大多数经济学家都认为，中国制造业大省浙江和广东面临问题。
“浙江省面临劳动力短缺。我们现在有新的要素、资源、环境的限制，就需要经济结构的调整。”浙江省经济信息委员会行业办主任周土发说道。
“繁重的体力劳动就希望能够用机器来替代。”他在杭州接受采访时称。
地方政府刺激机器人行业发展的政策各不相同。广东东莞发布“机器换人”三年行动计划，2014-2016年连续三年，“科技东莞”工程专项资金中每年安排2亿元，专项用于推动企业实施“机器换人”。
浙江三花汽车零部件有限公司董事长王大勇对路透表示，他面临的主要挑战是吸引和留住员工，而他希望机器人能解决这个问题。他称推进自动化是为了长期竞争力。
但有客户警告称，对机器人的需求旺盛，并不等同于需要更多的机器人供应商。
福特中国区生产主管庄泰旭指出，多数机器人厂商采用定制的操作系统和零部件，因此福特在选择供应商方面相当保守。
庄泰旭说：“如果我们不谨慎地选择机器人，那么在不久的将来，面临的将不仅仅是编程语言问题，还有维护问题。”（完） 编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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