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路透中文国际短讯 | 2015年 2月 6日 星期五 18:52 BJT

2017年中国料成为全球最大的机器人使用国

国际机器人联合会（IFR）周四称，随着汽车和电子产品工厂自动化程度的提高，到2017年，中国工厂里使用的机器人数量将超过任何其他国家。IFR估计，汽车制造商在中国加速建厂以及工资上涨导致中国劳动力的竞争力下降，到2017年中国工业机器人使用量将翻一番至42.8万台。路透
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