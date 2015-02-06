2017年中国料成为全球最大的机器人使用国

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福2月5日（记者 Georgina Prodhan） - 国际机器人联合会（IFR）周四称，随着汽车和电子产品工厂自动化程度的提高，到2017年，中国工厂里使用的机器人数量将超过任何其他国家。

中国是全球最大的机器人市场，但在机器人使用密度上远低于其他发达国家。目前，全球机器人市场规模为95亿美元，计入相关软件、外围设备及系统工程服务，全球机器人市场规模达290亿美元。

中国制造行业中每万名工人仅对应30台机器人，韩国的这个指标是437台，日本是323台，德国和美国分别是282台和152台。

IFR估计，汽车制造商在中国加速建厂以及工资上涨导致中国劳动力的竞争力下降，到2017年中国工业机器人使用量将翻一番至42.8万台。

“企业将被迫加大在机器人方面的投资，以提高生产效率和产品质量，”IFR秘书长Gudrun Litzenberger称。

“现阶段推动机器人产业发展的是汽车产业，未来2-3年将是电子产品产业，”她说道。

日本机器人制造商依然占据最大的市场份额，约为60%，而中国供应商正在快速赶上，约为25%。其他份额主要由欧美制造商分食。

瑞士ABB、德国库卡（Kuka）、日本安川电机（Yaskawa）以及发那科（Fanuc）这四大机器人巨头都已经在中国设厂，未来料将有更多厂商来到中国。(完)