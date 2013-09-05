8月汽车销售强劲 助美国经济继续稳步增长

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 8月汽车销量接近六年高点
* 乐观数据支持对美联储缩减刺激政策的押注
* 褐皮书显示“温和至适度的”经济增长
* 7月贸易逆差略有扩大，受进口增加影响
路透华盛顿9月4日 - 美国经济在第三季的表现明显好于分析师最初担忧的状况，汽车厂商公布的8月销量意外强劲，增强了对缩减刺激举措的预期。
在另一份报告中，美国联邦储备委员会(美联储/FED)称汽车需求旺盛帮助经济在最近几周以“温和至适度的”步伐增长。此番评价令央行减少购债的可能性依然存在。
美国8月经季节调整的汽车销量年率为1,610万辆，增长17%，这是2007年10月以来的最快速度，且年率高于路透访问的分析师先前预期的1,580万辆。
这也是经济活动正在增强的最新迹象。数据推高了股市和债券收益率(殖利率)，不过美元指数从六周高点回落；投资者还在观望周五发布的重要就业报告。
汽车销售状况是消费者支出情况的重要领先指标。消费约占美国经济活动的70%。
“我们仍在向好的方面前进，”Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说。“汽车销售年率高于1,600万辆，(且)就业市场缓慢却稳步改善，美联储会在9月放心地削减刺激政策。”
央行一直在执行每月购买850亿美元债券的计划。市场普遍认为，联储将在本月稍后的政策会议上降低购买规模，8月就业数据若强劲的话，也将强化这样的预期。
包括消费支出、工业生产、耐久财订单和房屋建筑在内的一系列7月数据较为疲软，促使经济分析师将第三季经济成长环比年率预估调降至最低1.5%。
但汽车销售的强劲势头暗示，这些预测可能过低了。
“这或许暗示，这一季消费者对经济成长的贡献将超过我们原先的设想，”Sweet说。第二季经济成长环比年率为2.5%。
汽车行业的荣景也反映在美联储的褐皮书报告中，报告称在7月初到8月底期间，汽车市场的强劲需求推升了全国多数地区的支出。
报告称，12个联邦储备区中有一些报告，汽车相关产品的需求十分旺盛。
**汽车销售推动经济增长**
强劲的汽车销售报告与褐皮书的乐观评价，也印证了周二供应管理协会(ISM)发布的调查结果。ISM报告显示8月制造业活动加速，得益于新订单大增。
“制造业相对正面的基调看起来与近期ISM制造业报告相当一致，可能被视为行业活动在未来数月更明显上升的初步信号，”道明证券驻纽约的资深分析师Millan Mulraine表示。
“它与其他一些经济报告共同显示，经济在稳步复苏，同时预示未来几个月的增长势头会温和加快。”
对汽车的强劲需求也推动7月的进口增长，令贸易逆差扩大。商务部称，7月贸易逆差扩大13.3%至391亿美元。
汽车进口触及记录高位，整体进口增加1.6%。
出口下滑0.6%，即便油品出口达到记录高点，且食品与工业品出口增加。
贸易逆差扩大通常会降低国内生产总值(GDP)。目前美国贸易逆差接近第二季的平均水平，意味着贸易活动对第三季经济增长可能没有什么影响。(完)
(编译 徐文焰/郑茵；审校 张涛)
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