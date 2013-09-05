8月汽车销售强劲 助美国经济继续稳步增长

* 8月汽车销量接近六年高点

* 乐观数据支持对美联储缩减刺激政策的押注

* 褐皮书显示“温和至适度的”经济增长

* 7月贸易逆差略有扩大，受进口增加影响

路透华盛顿9月4日 - 美国经济在第三季的表现明显好于分析师最初担忧的状况，汽车厂商公布的8月销量意外强劲，增强了对缩减刺激举措的预期。

在另一份报告中，美国联邦储备委员会(美联储/FED)称汽车需求旺盛帮助经济在最近几周以“温和至适度的”步伐增长。此番评价令央行减少购债的可能性依然存在。

美国8月经季节调整的汽车销量年率为1,610万辆，增长17%，这是2007年10月以来的最快速度，且年率高于路透访问的分析师先前预期的1,580万辆。

这也是经济活动正在增强的最新迹象。数据推高了股市和债券收益率(殖利率)，不过美元指数从六周高点回落；投资者还在观望周五发布的重要就业报告。

汽车销售状况是消费者支出情况的重要领先指标。消费约占美国经济活动的70%。

“我们仍在向好的方面前进，”Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说。“汽车销售年率高于1,600万辆，(且)就业市场缓慢却稳步改善，美联储会在9月放心地削减刺激政策。”

央行一直在执行每月购买850亿美元债券的计划。市场普遍认为，联储将在本月稍后的政策会议上降低购买规模，8月就业数据若强劲的话，也将强化这样的预期。

包括消费支出、工业生产、耐久财订单和房屋建筑在内的一系列7月数据较为疲软，促使经济分析师将第三季经济成长环比年率预估调降至最低1.5%。

但汽车销售的强劲势头暗示，这些预测可能过低了。

“这或许暗示，这一季消费者对经济成长的贡献将超过我们原先的设想，”Sweet说。第二季经济成长环比年率为2.5%。

汽车行业的荣景也反映在美联储的褐皮书报告中，报告称在7月初到8月底期间，汽车市场的强劲需求推升了全国多数地区的支出。

报告称，12个联邦储备区中有一些报告，汽车相关产品的需求十分旺盛。

**汽车销售推动经济增长**

强劲的汽车销售报告与褐皮书的乐观评价，也印证了周二供应管理协会(ISM)发布的调查结果。ISM报告显示8月制造业活动加速，得益于新订单大增。

“制造业相对正面的基调看起来与近期ISM制造业报告相当一致，可能被视为行业活动在未来数月更明显上升的初步信号，”道明证券驻纽约的资深分析师Millan Mulraine表示。

“它与其他一些经济报告共同显示，经济在稳步复苏，同时预示未来几个月的增长势头会温和加快。”

对汽车的强劲需求也推动7月的进口增长，令贸易逆差扩大。商务部称，7月贸易逆差扩大13.3%至391亿美元。

汽车进口触及记录高位，整体进口增加1.6%。

出口下滑0.6%，即便油品出口达到记录高点，且食品与工业品出口增加。

贸易逆差扩大通常会降低国内生产总值(GDP)。目前美国贸易逆差接近第二季的平均水平，意味着贸易活动对第三季经济增长可能没有什么影响。(完)

(编译 徐文焰/郑茵；审校 张涛)

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