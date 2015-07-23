欧股业绩：罗氏上半年营收同比增3%高于预期，重申2015年财测

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月23日 - 瑞士制药商罗氏 周四公布，上半年营收较上年同期增长3%，略高于预期，因旗下肿瘤药物的市场需求帮助抵消强势瑞郎的拖累。
随着罗氏深入耕耘免疫疗法这个热门新领域，投资者寄望该公司保住在抗癌药物市场的领先地位。罗氏的竞争对手包括必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 和美国制药大厂默克 。
“我们在癌症免疫疗法方面取得长足进展，现在有40个项目处于临床开发阶段，”罗氏执行长Severin Schwan表示。
以固定汇率计算，罗氏营收增加6%。Schwan称他对Esbriet等非癌症药物的表现感到满意。
罗氏重申在剔除汇率波动后，今年营收增长率可望达个位数的中低区间，而核心每股盈余(EPS)的增幅较大。
罗氏上半年集团营收为236亿瑞郎(246亿美元)，核心每股盈余(EPS)下降5%至7.22瑞郎。
路透调查的分析师原本预计，罗氏上半年营收为235亿瑞郎，核心EPS为7.35瑞郎。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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