欧股业绩：罗氏上半年营收同比增3%高于预期，重申2015年财测

路透7月23日 - 瑞士制药商罗氏 周四公布，上半年营收较上年同期增长3%，略高于预期，因旗下肿瘤药物的市场需求帮助抵消强势瑞郎的拖累。

随着罗氏深入耕耘免疫疗法这个热门新领域，投资者寄望该公司保住在抗癌药物市场的领先地位。罗氏的竞争对手包括必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 和美国制药大厂默克 。

“我们在癌症免疫疗法方面取得长足进展，现在有40个项目处于临床开发阶段，”罗氏执行长Severin Schwan表示。

以固定汇率计算，罗氏营收增加6%。Schwan称他对Esbriet等非癌症药物的表现感到满意。

罗氏重申在剔除汇率波动后，今年营收增长率可望达个位数的中低区间，而核心每股盈余(EPS)的增幅较大。

罗氏上半年集团营收为236亿瑞郎(246亿美元)，核心每股盈余(EPS)下降5%至7.22瑞郎。

路透调查的分析师原本预计，罗氏上半年营收为235亿瑞郎，核心EPS为7.35瑞郎。(完)