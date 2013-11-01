财团Rockstar控诉谷歌与三星等手机制造商侵犯专利

路透旧金山10月31日 -拥有已破产企业北电网络(Nortel)数以千计专利权的一家财团周四针对谷歌(GOOG.O)等多家手机制造商提出多项专利诉讼。

这个名为Rockstar的财团先前以45亿美元买下了北电的专利，该财团在美国德州地区法院控告三星电子(005930.KS)、宏达电(2498.TW)、华为(002502.SZ)和另外四家企业侵犯专利权。Rockstar由苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)、黑莓(BB.TO)、爱立信(ERICb.ST)和Sony(6758.T)共同所有。

谷歌被控侵犯七项专利权。这些专利涵盖一项帮助把网络搜索关键字与相关广告相匹配的技术，这是谷歌搜索业务的核心。

谷歌一名发言人不愿置评。三星、华为、宏达电和Rockstar的代表则无法取得联系。

控诉状显示，Rockstar寻求对谷歌加重罚款，因其宣称谷歌是故意侵权。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。