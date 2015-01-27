MeadWestvaco与Rock-Tenn合并 挑战包装业龙头国际纸业

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透1月26日 - 包装公司Rock-TennRKT.N与MeadWestvacoMWV.N同意组建市值达160亿美元的公司，挑战国际纸业(International Paper)(IP.N)在国内外的龙头地位。
MeadWestvaco与Rock-Tenn股价连袂上涨至纪录高位。
受网购热潮启动提振，市场对这两家公司所制造的瓦楞纸箱需求激增。根据行业数据公司eMarketer，去年全球电子商务销售料成长20%，至1.5兆(万亿)美元。
周一由这两家公司宣布的合并案，将打造出仅次于国际纸业的全美第二大包装公司；国际纸业市值将近230亿美元。
MeadWestvaco股东将持有新公司50.1%股份，新公司将在交易完成前命名，总部将设于维吉尼亚州的里奇蒙市(Richmond)。
“我们在全球仍有许多成长机会，我们相当看好新兴市场，”MeadWestvaco执行长John Luke在分析师电话会议中表示；他将印度、巴西与中国列为成长地区。
MeadWestvaco股东所持每股将换得0.78股新公司股票。
Rock-Tenn股东可以1股换得1股新公司股票，或者获得等同于交易结束前三天Rock-Tenn五日均价的现金。
Rock-Tenn执行长Steven Voorhees将领导新公司。MeadWestvaco执行长Luke将担任新公司非执行主席。
这两家公司表示，交易结构将帮助保留“有利的税收属性”。
MeadWestvaco股价周一收高14%至51.35美元，Rock-Tenn股价收高逾6%至66.85美元。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳)
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