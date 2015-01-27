MeadWestvaco与Rock-Tenn合并 挑战包装业龙头国际纸业

路透1月26日 - 包装公司Rock-TennRKT.N与MeadWestvacoMWV.N同意组建市值达160亿美元的公司，挑战国际纸业(International Paper)(IP.N)在国内外的龙头地位。

MeadWestvaco与Rock-Tenn股价连袂上涨至纪录高位。

受网购热潮启动提振，市场对这两家公司所制造的瓦楞纸箱需求激增。根据行业数据公司eMarketer，去年全球电子商务销售料成长20%，至1.5兆(万亿)美元。

周一由这两家公司宣布的合并案，将打造出仅次于国际纸业的全美第二大包装公司；国际纸业市值将近230亿美元。

MeadWestvaco股东将持有新公司50.1%股份，新公司将在交易完成前命名，总部将设于维吉尼亚州的里奇蒙市(Richmond)。

“我们在全球仍有许多成长机会，我们相当看好新兴市场，”MeadWestvaco执行长John Luke在分析师电话会议中表示；他将印度、巴西与中国列为成长地区。

MeadWestvaco股东所持每股将换得0.78股新公司股票。

Rock-Tenn股东可以1股换得1股新公司股票，或者获得等同于交易结束前三天Rock-Tenn五日均价的现金。

Rock-Tenn执行长Steven Voorhees将领导新公司。MeadWestvaco执行长Luke将担任新公司非执行主席。

这两家公司表示，交易结构将帮助保留“有利的税收属性”。

MeadWestvaco股价周一收高14%至51.35美元，Rock-Tenn股价收高逾6%至66.85美元。(完)

(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 龚芳)

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