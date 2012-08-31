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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 31日 星期五 13:53 BJT

罗迪克：美网结束後将挂拍

罗迪克周四召开新闻发布会宣布，将在今年美网公开赛结束後退役。罗迪克曾在2003年美网封王，他在2004年、2005年和2009年闯入温网决赛，但均败给费德勒。30岁的罗迪克是美国网坛标志性人物，曾赢得32项男单赛事冠军，职业网球生涯收入达到20,517,390美元。

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