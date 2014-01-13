罗德曼离开朝鲜后情绪激动 呼吁世界拿出一天不谈政治

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京1月13日（记者 Megha Rajagopalan） -退役美国篮球明星罗德曼周一呼吁世界将政治放置一旁，哪怕只是一天。罗德曼从朝鲜抵达中国，他在朝鲜期间对被拘押在朝鲜的美籍传教士裴俊浩(KennethBae)的评论引发强烈指责。
罗德曼上周接受采访时暗示，裴俊浩被拘押是自作自受，不是朝鲜政府的责任。罗德曼随后为其言论道歉。
“我希望告诉大家，无论世界上正在发生什么事，请拿出一天不谈政治，哪怕只有一天。”罗德曼说道。
“我不是总统，也不是大使，我是罗德曼，只是我自己，只是想让世界看到我们能够相处，能够开心地过一天。”
他随后似乎情绪很激动，从记者们身边走开的时候好像开始哭泣，反复说“对不起”。
罗德曼周一感谢“元帅”金正恩允许他前往朝鲜。“有机会去朝鲜是一件美妙的事情，元帅也亲临现场。我没吃亏。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。