罗德曼离开朝鲜后情绪激动 呼吁世界拿出一天不谈政治

罗德曼2014年1月13日飞抵北京后在机场被记者们团团围住。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京1月13日（记者 Megha Rajagopalan） -退役美国篮球明星罗德曼周一呼吁世界将政治放置一旁，哪怕只是一天。罗德曼从朝鲜抵达中国，他在朝鲜期间对被拘押在朝鲜的美籍传教士裴俊浩(KennethBae)的评论引发强烈指责。

罗德曼上周接受采访时暗示，裴俊浩被拘押是自作自受，不是朝鲜政府的责任。罗德曼随后为其言论道歉。

“我希望告诉大家，无论世界上正在发生什么事，请拿出一天不谈政治，哪怕只有一天。”罗德曼说道。

“我不是总统，也不是大使，我是罗德曼，只是我自己，只是想让世界看到我们能够相处，能够开心地过一天。”

他随后似乎情绪很激动，从记者们身边走开的时候好像开始哭泣，反复说“对不起”。

罗德曼周一感谢“元帅”金正恩允许他前往朝鲜。“有机会去朝鲜是一件美妙的事情，元帅也亲临现场。我没吃亏。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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