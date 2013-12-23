罗德曼结束朝鲜之行 未见到金正恩

路透北京12月23日 -美国前NBA球星罗德曼周一结束了为期四天的朝鲜之行。对于未能见到金正恩，罗德曼表示并未感到忧虑，还称会“再次见他”。

这是罗德曼第三次前往朝鲜首都平壤。此前，罗德曼以客人的身份见到了金正恩，称他与金正恩之间是真诚的友谊关系。

罗德曼在北京机场匆匆回答了几个记者提问。

被问到是否对此次未能见到金正恩感到失望时，罗德曼说：“不，我不会为此感到担心，我会再次见到他。”

罗德曼赴朝之前表示他将给朝鲜国家篮球做四天培训，他说：“训练棒极了。”

罗德曼计划明年1月金正恩生日时再次前往朝鲜，届时还将带领一支由前NBA球星组成的篮球队。他说：“我们将开展两周的比赛。”

美国白宫方面称美国与朝鲜之间有直接的沟通渠道。对于罗德曼前次朝鲜之行带回的金正恩希望奥巴马与其通话的消息，白宫拒绝直接回应。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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