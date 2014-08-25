焦点：罗氏83亿美元收购美国InterMune 增强呼吸系统药物产品线

路透伦敦/苏黎士8月24日 - 瑞士制药商罗氏ROG.VX已同意以83亿美元现金收购美国生物科技公司InterMune Inc ITMN.O，此为整并中的制药业最新一宗规模达十亿美元的交易。

罗氏周日表示，将透过收购要约以每股74.00美元买下InterMune，较InterMune8月22日收盘价溢价38%。

这宗获得双方董事会推荐的收购案，为罗氏自2009年以来进行的最大一笔收购，当年罗氏以约470亿美元收购美国Genentech其未持有的剩余股权。

罗氏首席执行官施万表示，罗氏可凭借该收购扩大并加强其呼吸系统药物产品线。他并称，他相信罗氏和InterMune在战略和文化方面能够很好地契合。

“对罗氏来说，这宗交易是增值补强收购的范例；我们专注于有目标的收购，收购目标是真的可以让我们的产品锦上添花...而不是试图去分散产品线，或者进行超大型并购，”他在记者会上对记者表示。

InterMune的出售消息并不会令投资者感到意外，因为熟悉情况的消息人士在8月13日表示，InterMune正与金融顾问公司合作，评估各种战略选择。当时有几家大型制药商有兴趣收购该公司。

该消息传出后，InterMune股价已经大幅上涨，因此罗氏提出的每股74美元的收购价较InterMune 8月12日价位的溢价高达63%。

如此高的溢价水平在生物科技领域并购案中并不鲜见，说明大型制药商对前景光明的新药物的争夺异常激烈。这些大型企业有越来越多的产品来自小型创新公司。

若能将InterMune收入囊中，罗氏将再添一种前景广阔的新药吡非尼酮(pirfenidone)。吡非尼酮作为治疗特发性肺纤维化(IPF)的药物，已经在欧洲和加拿大获得批准，目前正在等待美国监管当局的审批。

Thomson Reuters Pharma收集的预估值显示，行业分析师预期，该药物2019年的营收可达10.4亿美元。

此项收购是罗氏为扩大业务范围，摆脱对癌症药物的依赖而迈出的最新步伐。该公司将业务触角伸向了其他疾病治疗领域，如呼吸疾病药物。

**补强收购**

尽管罗氏为收购InterMune支付了高价，但该交易在罗氏内部被视为一项补强收购(bolt-on acquisition)，因为罗氏本身市值就高达约2,500亿美元。

罗氏表示，此交易对2015年的每股核心盈利影响料为中性，但将从2016年起提升获利。其并称，今年的财测依然维持不变。

罗氏拥有巨额的现金，令外界持续猜测其可能进行并购。实际上，自收购Genentech以来的交易记录均是一些小规模的收购。特别是两年前出价70亿美元收购基因测序公司Illumina(ILMN.O)未果后，罗氏的收购势头暂时偃旗息鼓。

最近，市场一直传言罗氏可能以大约100亿美元收购日本中外制药(4519.T)其未持有的剩余股份，不过中外制药已经否认在洽谈该交易。

罗氏CEO施万拒绝评论收购InterMune的交易是否会让降低买断中外制药的可能性。他称， 罗氏将继续寻求有针对性的补强收购。

Kepler Cheuvreux分析师Fabian Wenner表示，即便合并InterMune后，罗氏仍有能力“十分轻松地”收购中外制药剩余股份以及做成其他交易。但他承认此类举动目前或许“不大可能”。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰/王兴亚；审校 白云)

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