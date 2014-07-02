罗氏以7.25亿美元收购Seragon 加强乳癌药物

路透苏黎世7月2日 - 瑞士药商罗氏ROG.VX称，将以7.25亿美元现金收购研究乳腺癌疗法的生物科技企业Seragon Pharmaceuticals，而且若取得重大研究成果，罗氏可能会额外支付最多10亿美元。

罗氏希望本项并购能加强其乳癌药物系列。罗氏旗下药物Kadcyla已获核准，用于治疗癌细胞中HER2蛋白含量增多的病人。罗氏还拥有另外一种也用于治疗HER2阳性乳癌的新药。

罗氏自从2012年放弃以68亿美元收购美国基因测序公司Illumina之后，就避开数以亿美元计的并购案，今年迄今收购了几家较小的诊断公司。

收购Seragon是罗氏两月内第二件引人瞩目的并购案。罗氏在6月以最多3.50亿美元收购美国基因测序公司Genia Technologies，藉此获得一项技术，得以用更低廉成本和更加快速地测定人类基因。

Seragon去年从Aragon Pharmaceuticals分拆出来，当时后者被强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)以最高10亿美元并购。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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