知名投资家罗杰斯称持有短期欧元多头仓位 看空黄金

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透新加坡1月3日电---投资家罗杰斯(Jim Rogers)周二表示,尽管欧陆受多重问题困扰,但欧元短期可望反弹.
罗杰斯并表示,他仍整体看多大宗商品,但考虑到过去10年的涨势,预计金价将进一步下跌;罗杰斯与索罗斯在上世纪70年代联手创建了量子基金,他是广为人知的大宗商品多头司令.
目前住在新加坡的罗杰斯在当地接受路透Insider采访时称,"我认为黄金可能跌至(每盎司)1,200-1,300美元...金价已经连涨11年,这在金融资产里很罕见,所以黄金早就应迎来修正."
他进一步指出,"我手上拥有不少农产品仓位."
罗杰斯还说道,其短期押注欧元,因投资者看似太过悲观.
"我持有欧元,仅仅是因为太多人看空,且欧元放空仓位太多.我的确怀疑欧元能以某种形式继续存在."
他还补充称,他持有欧洲股市空头仓位.
罗杰斯还称,鉴於市场的不确定性,其仍持有美元多仓.罗杰斯一直在批评美国联邦储备理事会(美联储,FED)印钞买入债券的做法,称这会在中期令美元贬值.
"当国际上出现动荡的时候,人们不管是对还是错,都会将资金存於美元.这是错误的做法,但他们这麽做了,我也就持有我的美元仓位."(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。