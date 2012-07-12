罗格支持可口可乐和麦当劳赞助奥运

5月31日在纽约一家麦当劳餐厅拍到的图片。 REUTERS/Mike Segar

路透柏林7月10日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会周二公开支持奥运会赞助商可口可乐(KO.N)和麦当劳(MCD.N)，此前一天媒体引述国际奥委会主席罗格的话报导称，肥胖担忧导致这两家公司的赞助商地位存在“疑问”。

“我希望澄清媒体报导的我对可口可乐和麦当劳奥运会赞助商地位的评论。”罗格在给路透的邮件声明中称。

“国际奥委会高度赞赏麦当劳和可口可乐对於奥运会的长期赞助和支持。这些年来，我们看到了他们作为赞助商对奥运做出的正面贡献。”

“两家公司都通过创造性的全球参与项目推广体育活动和奥运价值观，发扬奥运精神。我们很荣幸地与可口可乐和麦当劳进行长期合作，协议有效期至2020年。”

麦当劳连续36年赞助奥运会，今年1月再签署赞助协议，延长期限至2020年。可口可乐从1928年开始就一直在赞助奥运会，协议有效期也到2020年。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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