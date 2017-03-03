罗兰贝格发布第一季全球电动车发展指数 行业总量中国领先

路透上海3月3日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格最近发布今年第一季全球电动汽车发展指数报告称，由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。

罗兰贝格与德国知名汽车研究机构亚琛汽车工程技术公司共同发布该份报告，基于技术、行业和市场三个维度，对全球主要汽车大国在电动汽车领域的竞争态势做出全面比较。报告认为，在排放立法领域，大城市的作用日益凸显，更为严格的环保措施和尾气排放标准的出台，将为全球电动汽车行业实现突破起到至关重要的推动作用。

在行业总量上中国已经确立了领先地位，这主要得益于市场的快速增长和在电池制造领域的明显优势。在中国，超过90%的锂电池都在本土生产，这一方面是由于政府补贴的对象仅限于为本土创造价值的企业；另一方面则是因为受资质限制，外国电池制造商无法在中国建厂。

与中国相比，日本在电动汽车产量和全球电池产量份额上都处于不利地位，排名滑落至第三，美国则跃居第二。

就市场规模而言，中国的需求大幅增加，电动汽车的市场份额已位居第二，仅次于法国，美国排名第三。去年，纯电动和插电式混合动力汽车在中国和法国的市场份额均不到2%。随着更为严格的排放标准的出台，这一市场份额有望大幅增加。

在技术层面上，德国超过位列第二、三的日本和韩国，与法国并列首位。德国整车厂不仅大幅增加了纯电动和插电式混合动力车型的产量，而且能在保证价格不变的前提下，为用户提供更长的续航里程。中国整车厂的研发能力相对较弱，目前主要定位于技术含量较低的领域。

报告称，从中期来看，锂电池原材料的地位仍然至关重要，但锂电池的价格将整体加速下跌。报告预计，2018年以后的汽车将迅速应用新一代的电池，配置长距离续航电池的汽车产量也将随之增加，电动汽车产品组合将发生更加深刻的变化。

罗兰贝格执行总监郑赟指出，“新能源车的投资成本较高，建议各大整车厂有系统地进行新能源车平台的规划，并且最大程度地利用这个平台来开发新车型，这不仅能提升新车性能，也有助于成本优化。”

报告认为，电动汽车想要获得突破性进展，严格的城市排放立法是关键。全球主要大城市皆走在立法减排的前列：伦敦计划在2020年设立一个超低排放区，巴黎则准备从2020年开始禁用柴油发动机。

中国亦对汽车排放标准进行了大幅修订，以促进各类电动汽车销量的提升。中国政府还制定了全面的框架，来敦促整车厂实现纯电动和插电式混合动力汽车市场份额在2020年达到7%、在2025年增至19%的目标。

郑赟指出，到2025年，中国将成为全球排放标准最严格的国家，要求乘用车油耗控制在平均4升/100公里，到2030年进一步降至3.2升/100公里。北京已经禁止柴油车上牌，若未来柴油技术无重大突破，其他特大城市也会有相应举措。未来，一线城市向电动汽车转型将是一个大趋势，帮助整体市场实现向以新能源车为主的转变。（完）