全球风能需求增长放缓 大规模行业整合或来临--罗兰贝格

路透北京12月26日电---欧洲管理咨询公司--罗兰贝格(Roland Berger)最新研究报告称,出於全球风能市场增长放缓、来自亚洲的激烈竞争以及价格下跌等原因,全球风能行业很可能迎来一场大规模的行业整合.

罗兰贝格发布新闻稿援引其报告称,全球风能市场未来几年的增长速度将低於此前预测,其鼎盛期已在缓慢消退,尤其是在欧洲.而相比之下中国的潜力为全球最大,预计到2015年时,年新增风电装机容量将达18GW(吉瓦),2020年时达到20GW.

新闻稿援引合伙人曼弗雷德-哈德尔(Manfred Hader)称,"风能行业的增长相较于过去鼎盛时期将明显减缓,在欧洲,我们看到市场发展平缓,尤其是陆上风能这一部分.这主要是因为陆上风能市场已经饱和...欧洲的海上风能市场提供了更好的机会."

其数据显示,近年来全球风能市场经历两位数的经济增长後,从目前至2015年增速将降至每年5%,2020年时将进一步降为4%.哈德尔对此称,这对制造商和供应商都是一个挑战,未来他们需要发掘亚洲、大洋洲以及拉丁美洲的客户.

罗兰贝格预计,海上风电机市场增长最快,全球海上风电装机容量将从现在的1.2GW增至2015年的4.4GW(增长幅度为260%),2020年时则为8GW.其中,欧洲将占其中的6GW.

而亚洲风能业制造商和供应商正凭借价格以及融资优势涌入国际市场,"这同时也降低了风电机零部件的价格,2008年以来风电机的平均价格已下降22%.全球范围内,该行业已经开始感受到相应的影响,"新闻稿并引述合伙人马库斯-韦伯(Marcus Weber)称.

报告并预计,风电平价上网有望在未来3-5年实现,但要实现将发电成本降到每千瓦时4到5欧分,则需要行业将生产成本再降25%-40%.造商可通过优化产品、改进流程以及与供应商建立战略合作夥伴关系来大幅度降低生产成本.

罗兰贝格称,未来10年中国风能市场增长尤其强劲,到2020年时,预计每年新增风电装机容量将达到20GW,而同期美国每年仅料新增9GW,"美国增长潜力仍很大,但是风能税收鼓励政策等政治环境的不明朗,削弱了美国风能市场的增长前景."

此前,中国国家能源局做出规划,2015年全国风电装机容量达到1亿千瓦(100GW),按目前并网风电装机容量约40GW计算,未来四年平均每年将新增装机15GW左右.

中国目前拥有金风科技(2208.HK)(002202.SZ)、华锐风电(601558.SS)、东方电气(1072.HK)(600875.SS)等风电整机厂商,及龙源电力(0916.HK)和中国风电(0182.HK)等风电开发企业.(完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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