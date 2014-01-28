（新闻稿）劳力士代言人李娜勇夺首座澳大利亚网球公开赛冠军杯

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2014年澳大利亚网球公开赛，劳力士品牌代言人中国网球名将李娜以2：0击败斯洛伐克选手齐布尔科娃，成功问鼎冠军。这是李娜职业生涯首次夺得澳网女单的冠军，也是继2011年法网夺冠后，第二次获得的大满贯。凭借本次胜利，李娜的世界排名将升至世界第三。颁奖礼上，李娜佩戴着劳力士蚝式恒动日志型36毫米腕表，笑容满面地捧起个人的第一座澳网奖杯。

2014年的开始，李娜就为自己赢得了最好的春节礼物。自2011年法网夺冠到今日的胜利，李娜的成绩世人有目共睹。她在赛场上对完美的不懈追求、锲而不舍，与劳力士冠冕成就、永恒价值的品牌内涵相得益彰。

在劳力士担任大会指定时计的2014年澳大利亚网球公开赛中成功获得优胜，李娜对支持她的赞助商提出感谢。李娜表示劳力士在世界制表业享有盛誉，能够跟这样的顶级品牌合作十分荣幸。并且很高兴能与其他一众优异网球选手并肩，迈入劳力士网球荣誉殿堂。

网球运动崇尚激情，又兼顾优雅与精湛，与Rolex的品牌精髓不谋而合。自1978年成为温布尔登网球公开赛(TheWimbledonChampionships)大会指定时计以来，劳力士便与网球运动结下不解之缘。多年来，品牌不仅倾力呈献澳大利亚网球公开赛(Australian Open)、蒙特卡洛大师系列赛 (Monte-Carlo Masters Series) 、戴维斯杯(Davis Cup)、中国网球公开赛(China Open)等重要赛事，更冠名赞助上海劳力士大师赛(ShanghaiRolex Masters)。此外，众多世界顶尖网球选手亦长期担任劳力士品牌代言人，其中包括男子网坛标志性人物罗杰 ?费德勒(Roger Federer)、曾在法国网球公开赛上豪取四冠的女子网坛领袖贾斯汀?海宁(JustineHenin)，2008年法国网球公开赛冠军安娜·伊万诺维奇(AnaIvanovic)，目前女子单打世界排名第一的丹麦球手卡洛琳·沃兹尼亚奇(CarolineWozniacki)，以及两夺大满贯女双冠军的另一位中国名将郑洁等。

诞生已超过60年的蚝式恒动日志型金钢系列，是广受全球各界人士爱慕并十分容易识别的一款腕表。它经得起潮流与岁月的考验、拥有着永恒的魅力。在人们心目中，它早已成为一项艺术之作。最新推出的镶有钻石的36毫米女装日志型，更是典范的见证。

极富女性韵味的蚝式恒动日志型金钢系列36毫米女装腕表设计感十足，传承精湛的劳力士制表工艺，可陪伴女士们出席各种场合，享受缤纷生活方式，是女性对审美与自信高度要求的代表。

36毫米日志型表壳精致典雅、配戴舒适。系列腕表精心装饰花图表面以及6、9阿拉伯数字钟点，不仅高贵雅致，也融合了精妙的创造性设计，并且第一次在外圈镶嵌了52颗完美切割美钻，炫彩夺目。

该腕表可自动上链，装配经瑞士精密计时器测试中心(Swiss Official Chronometer TestingInstitute，COSC)认证的恒动摆陀机芯，防水深度可达100米(330英尺)，配有小窗凸透镜的蓝宝石水晶表面覆有抗反射膜。

劳力士悠久的制表传统与现代的杰出工艺，正是经典之作。防水防尘的劳力士表壳源于1926年的发明。5年后的1931年，劳力士再创佳绩，设计出自动上链系统——恒动摆陀，它能将手腕的轻微动作转换为手表的动力。1945年劳力士推出蚝式恒动日志型腕表“Datejust”，从此创造了腕表世界的历史。由于该款腕表在表面上首创了日历显示功能，因此“日志型”这一称谓由此得名。现今，日志型腕表是劳力士蚝式系列中最受青睐的表款，拥有丰富多彩的款式可供选择。（完）