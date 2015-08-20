（更正）《J.Rollins专栏》特朗普是有赢的机会 但他该怎么做？

（更正正文第六段时任总统“小布什” 为“布什”）

路透8月18日 （撰稿 Edward J. Rollins） - （Edward J. Rollins曾是美国前总统里根的首席政治顾问，曾担纲打理里根1984年的连任竞选活动。Rollins长期担任共和党战略家和政治顾问。以下内容仅代表其个人观点）

自唐纳德·特朗普6月16日宣布问鼎白宫以来，这位亿万富豪便天天占据了全国媒体和政治对话的焦点。面对1980年以来共和党内最强劲的竞选阵容之一，特朗普几乎在所有州和全国性民调中领先，而且他似乎毫不在意公认的总统政治规则。

现在是什么状况？

现代美国总统竞选史上，无论启动竞选的速度还是其带来的戏剧性，特朗普都无人能及。离2016年总统大选还有15个月，现在没人能告诉你接下来会发生什么。但共和党总统党内初选首场辩论创下了同类节目史上最高收视率，显然表明民众对此选举抱有兴趣。还有一件事是确定的：特朗普不会离场，他的数百万支持者们可能将挺他到最后。许多人认为这并非一次“抗议式”竞选，而是有望获胜的竞选，而且他们喜欢特朗普！

在美国政治中浸淫了50载的我认为，此次竞选有所不同。民调显示，民众对我们的当选官员--无论是民主党抑或共和党的当选官员--抱有深切不满。

我曾担纲里根总统1984年的连任竞选活动，并担任他的白宫政治顾问。我也负责了罗斯·佩罗（Ross Perot）1992年第一阶段的竞选活动。与特朗普一样，当选民们--正如今天一样--对现状不满想要改变之时，佩罗走到了台前。

佩罗当时以独立候选人身份参选，其1992年6月的选民支持率达39%，超过了时任总统布什和时任阿肯色州州长克林顿。在那次民调之后，佩罗被媒体视为一个有竞争力的参选人，并像任何其他严肃的总统参选人一样遭到严格审视，而佩罗不喜欢其所受的批评，之后他的民调数据急剧下滑，并在7月中旬退出了角逐。

退出前一天，他解雇了所有竞选团队的专业人士，包括我。

我们一直试图让他开展一次专业的竞选活动--他挑战的不仅有一位时任总统，而且还有两个政党。这是一个令人生畏的任务。但我招募了一个由民主党和共和党一流人才组成的团队，这些人都想要参与一场将带来变革的选举。我们制定了一个本可以让佩罗成为挑战者的竞选策略。在他需要决定和实施的事宜上面，我每天都会给他提供决策锦囊。他就是没法做到！

佩罗在解雇我们的那天宣布，他想要让竞选活动再次回归纯志愿式。他遭到了全美各地的嘲讽。对于被解雇最不满的其实是那些志愿者，他们想要佩罗赢得竞选。竞选团队内部存有分歧，却无人主事。佩罗次日决定终止竞选。他不干了！

数月后佩罗再次杀回。但他已永远不再是一名有力的候选人。

佩罗与特朗普之间的差异在于，佩罗这位德州亿万富豪无法应对媒体负面报导或者总统政治中持续不断的乱麻局面。局面艰难时--佩罗不干了。但特朗普却在乱局中茁壮成长！知难而退这个词从不属于特朗普。

特朗普的部分优势在于，选民们受够了现状。许多选民认为其他候选人--大多为前任或现任当选官员--也是问题的一部分：（跟以前的当选官员）都是一丘之貉。

共和党总统候选人提名战并非仅是有关民调或者一次全国性角逐，而是一州一州争取2,470名全国代表的较量。为了赢得提名，参选者必须赢得半数以上全国代表（1,236名）的支持。

争取每一位全国代表都很难，各州规则都略有不同。这是一场结果完全难以预料的角逐。加上参选人可以收受无限政治献金的超级政治行动委员会（super PACs）助拳，战火可能会拖到明年6月。共和党甚至可能在召开全国代表大会时还尚未决定总统候选人。

若欲持续表现出色并有望赢得提名，特朗普必须打造一流的竞选活动。总统竞选不是真人秀。这是一场现代化、耗费巨额资金的竞选活动，动用社交媒体，涉及复杂、即时的、正面或负面的电视报导，涉及政策制定研究、竞争对手研究、基层组织和全面的法律咨询，涉及联盟构建以及在50个州中的大部分州进行有组织的竞选活动。

特朗普称，为了获胜他将花费10亿美元。这个数字将保证压倒其他任何竞选人。但他需要打造一个充分利用志愿者的基层竞选活动。在爱荷华州和新罕布什尔州，你的志愿者永远都不够。爱荷华州的党团会议是一个巨大的有组织工作，会上参选人需要尽可能多的免费帮助才能胜出。在之后是99个县代表会议--最后是数月后举行的州代表会议。

各州的争夺都按照该州的党派规则来走。共和党全国党委会的规则也将对此进行持续监督。

下面只是为了向你展示整个过程的复杂性。举例来说，有11个州的规定是“赢家通吃”。无论谁获得最多选票，谁就获得该州所有代表的选票。所有代表中有略多于四分之一（668名）的选票是通过这种方式决定的。以佛罗里达州为例。你若在佛州获得最多选票，你就获得该州所有99名代表的选票。佛州现任州长马克罗·卢比奥（Marco Rubio）、前州长杰布·布什以及特朗普之间，在该州或有激烈角逐。

有10个州按比例分配代表选票，这意味着一名参选人获得多少代表选票取决于他或者她的表现。共有447名代表的选票是通过这种方式决定的。

与此同时，还有17个州通过党团会议和代表会议选出全国代表。爱荷华州就是这样。即便爱荷华州的党团会议是全国首个，其代表会议也是在数月后举行--且党团会议选出的人并不与她或者他的候选人绑定。四年前，前宾夕法尼亚州参议员里克·桑托勒姆（Rick Santorum）赢得了爱荷华州的党团会议，但结果他没有获得任何代表选票支持。相反，前议员罗恩·保罗（Ron Paul）在代表会议中胜出并获得了大部分代表的选票。

剩下的州使用的是前述方法的组合或者完全不同的方法。底线是，你最好了解所有规则，并让可用的州和地方人才在过程中助你一臂之力。

政治中最古老的规则是：当你杂乱无章的行动消耗光了先前的动能，你注定要失败。

现在，特朗普势头正劲。但他能够建立持久作战的团队组织吗？（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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