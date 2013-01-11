中国富裕客户心生犹豫令劳斯莱斯年销量增长放缓

路透伦敦1月10日 - 劳斯莱斯汽车2012年的年销量增长放缓，因中国富裕客户的需求减少，这也意味着美国重新成为劳斯莱斯在全球的最大市场。

隶属于德国宝马(BMWG.DE)的劳斯莱斯周四表示，2012年其汽车销量增长1%，达到创纪录的3,575辆，高于一年前的3,538辆。

这也是劳斯莱斯销量连续第三年创纪录，但远低于2011年31%和2010年150%的增长率。劳斯莱斯首席执行官托斯坦-穆勒奥特沃斯（Torsten Muller-Otvos）警告称，该公司或许无法在2013年再次有创纪录表现。

他对路透表示：“我们不会总出现爆炸性的增长，豪华车市场有某种天然的局限性。”

“自去年初开始，我们就留意到，不能说是放缓，我更愿意称之为中国企业大亨及行业领导人等客户与三年前相比的犹豫。”

“我们最近几年在中国有爆炸式的增长，我们知道这种情况肯定会有结束的一天。”

包括俄罗斯在内的欧洲大陆是劳斯莱斯的第三大市场，其后是中东和亚太地区。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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